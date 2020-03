Koronavírus-járvány

Koronavírus - Országos tisztifőorvos: sok új fertőzött várható Magyarországon

Várhatóan egyre több embert fertőz meg Magyarországon az új koronavírus, sok új esetet fognak diagnosztizálni - jelentette ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs vasárnapi online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília azt mondta, hogy egyre több laboratóriumi vizsgálatot végeznek, hiszen még mindig zajlik a kontaktuskutatás.



Eddig 12 148 mintavétel történt. Éjjel-nappal dolgoznak hét laboratóriumban, a vizsgálatok folyamatosak, nincsen elmaradás - közölte.



Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy az eddigi ismeretek alapján a fertőzöttek jelentős részénél, több mint 80 százalékánál enyhe tünetekkel zajlik le a betegség.



Mint elmondta: az elmúlt 24 órában 66-al nőtt az igazolt fertőzöttek száma, ami azt jelenti, hogy immár 408 beteget tartanak nyilván. Továbbá két újabb haláleset történt: egy 86 és egy 90 éves, más egyéb krónikus betegségben szenvedő személy hunyt el.



Felhívta a figyelmet ara, hogy aki a fertőzésre utaló tüneteket észlel - ilyen a láz, a száraz köhögés, végtag- és izomfájdalom, néha gyomor és bélrendszeri panasz -, azonnal értesítse a háziorvosát telefonon. A mentők minden gyanús esetben a beteg otthonában elvégzik a mintavételt, amennyiben pedig szükséges kórházba viszik a beteget.



A súlyos betegeket az egész országban kijelölt intézmények, illetve szervezeti egységek fogadják és valamennyi intézményben rendelkezésre áll a betegek ellátásához szükséges infrastruktúra, ágy, orvos, gyógyszer - tette hozzá.



Ugyanakkor - folytatta -, az esetek több mint 80 százalékában csak enyhe tüneteket okoz a fertőzés. Ebben az esetben nincs szükség kórházi ellátásra, viszont még otthonán belül is szigorúan izolálni kell a fertőzöttet.

Kérdésekre válaszolva elmondta: a magyar hatóságok az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelzése alapján már január 25-én megtették az első járványügyi intézkedéseket, még azelőtt, hogy az Európai Unió járványügyi központja Európára is veszélyesnek nyilvánította volna a vírus terjedését. Ez pedig azt jelenti, hogy Magyarország időben megkezdte a védekezést.



Úgy vélekedett, hogy néhány napon, héten belül a tömeges szakaszba léphet a fertőzés terjedése, ezért egyre komolyabban kell vennie a lakosságnak az előírásokat.



Szerinte a magyarországi halálozási arány, a többi érintett országhoz képest a lakosságszámhoz arányítva nem kiugróan magas. Az összehasonlítgatásnak annál is inkább nincs értelme, mert minden ország másképp kezeli a helyzetet - tette hozzá.



Az elhunytak alapbetegsége egyébként megfelel a magyar mortalitási adatoknak. Vagyis, mintegy 50 százalékuk szív és érrendszeri, egynegyedük pedig daganatos megbetegedésben szenvedett. Az átlagéletkoruk 69 év - mondta.



Arról is beszámolt, hogy 14 beteg kap jelenleg lélegeztetőgépes, intenzív kezelést.



Azzal kapcsolatban hogy koronavírus-fertőzést mutattak ki a nagymágocsi idősotthon egyik lakójánál, Müller Cecília elmondta, hogy szombaton az otthon egyik gondozottja elesett és ezért kórházba vitték, ahol belázasodott és kiderült, hogy fertőzött.



Azóta az otthon 286 lakója közül 7 esetében mutatták ki a vírust, ám a dolgozók közül senki nem fertőződött meg; a járványügyi intézkedések zajlanak - ismertette.



Azon felvetés kapcsán, miszerint több országban kiderült, hogy a Kínából érkezett maszkok, védőfelszerelések nem megfelelőek, elismerte, hogy az országba érkező eszközök valóban különböző minőségűek. Ezért a beérkezésük után valamennyi védőfelszerelést átvizsgálják, mert fontos, hogy megbízható védelmet nyújtsanak.



Arról is szólt, hogy a szabályok szerint minden munkáltatónak - így például a szemétszállítást végző cégeknek is - biztosítaniuk kell kockázatelemzés alapján az alkalmazottak számára a megfelelő védőeszközöket.