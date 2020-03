Koronavírus-járvány

Koronavírus - A szabályok betartása gátolja a vírus terjedését

A kormány koronavírus-járvány ügyében hozott minden döntésének az a célja, hogy gátolni, lassítani lehessen a vírus terjedését és az egészségügyi ellátórendszer, az ott dolgozók fel tudjanak készülni a betegek ellátására - mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton, a kormány Facebook-oldalára feltöltött videoüzenetben.



A kabinet kommunikációs akciócsoportjának vezetője emlékeztetett, szombattól érvényesek azok a kijárási korlátozások, amelyekről a kormány még csütörtökön döntött.



Az operatív törzs szombat reggel is ülésezett, folyamatosan figyeli a kialakult helyzetet és intézkedik akkor, ha újabb lépésekre van szükség a védekezésben - fejtette ki.



Hangsúlyozta, mindez azonban csak akkor lehet elegendő, ha a kormány a magyar állampolgároktól is megkap minden segítséget. A szabályok betartása ugyanis nem elsősorban az operatív törzs érdeke, nem is a kormány döntésének kérdése, hanem minden magyar ember érdeke - mutatott rá az államtitkár.



Kovács Zoltán aláhúzta, "mindnyájan felelősek vagyunk egymásért, mindnyájunk érdeke, hogy azokat az előírásokat betartsuk, amelyeket az elmúlt napokban és hetekben hoztunk". "Ez a garanciája annak, hogy közösen tudjunk fellépni a vírus terjedése ellen" - fogalmazott.