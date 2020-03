Koronavírus-járvány

Már osztják az egészségügyi dolgozóknak és idősotthonok lakóinak szánt Béres Cseppeket

A budapesti Szent László Kórház előtt kezdődött meg szombaton annak a tízezer üvegnyi Béres Cseppnek a szétosztása, amelyet a Béres Gyógyszergyár Zrt. ajánlott fel a koronavírus elleni védekezést segítve a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsnak, hogy juttassa el az egészségügyben dolgozóknak és az idősotthonok lakóinak.



Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke az MTI-nek elmondta, az állami és egyházi idősotthonokhoz öt karitatív szervezet - a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Katolikus Karitász, a Baptista Szeretetszolgálat, a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt - juttat el összesen hétezer üveg Béres Cseppet.



A fennmaradó háromezer üveget az Ökumenikus Segélyszervezet adja át a kórházaknak, elsősorban annak a hat intézménynek - köztük a Heim Pál Gyermekkórháznak - amely járványkórházként lett kijelölve. Emellett az adományból kap az a 30-40 kórház is, amely a koronavírus elleni védekezés következő szakaszában vállalhat nagyobb feladatot.



Az államtitkár hangsúlyozta, a Béres Cseppekkel az idősek és egészségügyi dolgozók immunrendszerét szeretnék erősíteni a jelenlegi nehéz időszakban. A kormány emellett ezzel az adománnyal is szeretné megköszönni az orvosok, ápolók, valamint a teljes egészségügyi személyzet koronavírus elleni óriási erőfeszítéseit.



Soltész Miklós közölte: a Szent László Kórház dolgozóinak szánt adományt az intézmény főigazgatója, Vályi-Nagy István vette át.



A kormány képviselője ezúttal is köszönetét fejezte ki az eddigi adományokért és felajánlásokért. Felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is szigorú rend szerint gyűjtik az adományokat: egyéni támogatásokat a nemzeti összefogás 11711711-22222222 számlaszámára vagy a 1357-es adományvonalra várnak. Tárgyadományokat azonban csak vállalkozásoktól és közösségektől tudnak elfogadni a karitatív szervezetek.