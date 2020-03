Infrastruktúra

Átadták a századik felújított utat Budapesten

A Budapesti Útépítési Program keretében pénteken átadták a századik, új szilárd burkolattal ellátott önkormányzati útszakaszt, a csepeli Fenyves utcát. 2020.03.28 01:30 MTI

A legfontosabb útépítési munkák ilyen embert próbáló időben is folytatódnak, az idei évben is több száz új út készülhet el - mondta Szatmáry Kristóf, a Budapesti Útépítési Program koordinációjáért felelős miniszteri biztos, miután Borbély Lénárddal, a kerület polgármesterével közösen csütörtökön átadták a megújult utcát.



Szatmári Kristóf elmondta: a programot 2018-ban indította el a kormány a fővárosi kerületek együttműködésével. Ennek nyomán 2019-ben 10 milliárd forintra pályázhattak az önkormányzatok szilárd útburkolat kiépítésére ott, ahol korábban földút volt.



A kerületek a teljes tavalyi 10 milliárdos keretösszeget lehívták, a program keretében több mint kétszáz budapesti útszakasz újul meg - hangsúlyozta.



Csepel volt az egyik legnagyobb pályázó, és az egyik legtöbb forrást tette hozzá saját pénzből az útépítési beruházásokhoz - emelte ki Szatmáry Kristóf



Borbély Lénárd Csepel polgármestere arra emlékeztetett, hogy a program keretében, közel 2,5 milliárd forintos kormányzati támogatást kapott a kerület, amelyhez 3,1 milliárd forint önrészt tett hozzá az önkormányzat.



Mindennek köszönhetően 9 kilométernyi utat tudtak megépíteni, illetve az utak mellett megújult a csapadékvíz-elvezetés, a járdák és ahol szükséges volt, az ivóvízvezetékeket is kicserélték - mondta a polgármester.