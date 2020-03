Koronavírus

Koronavírus - Potápi: a járvány idején is folyamatos a kapcsolat a külhoni magyarokkal

2020.03.27 21:30 MTI

A koronavírus-világjárvány idején is folyamatos a kapcsolattartás a külhoni magyar közösségekkel - hangsúlyozta a nemzetpolitikai államtitkár pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Jelezte: a korábban elindított nemzetpolitikai programok zajlanak, a kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel ugyanakkor számos, az idei évre tervezett program módosul.



Potápi Árpád János közölte: a fertőzések terjedésének lassítása érdekében augusztus 31-éig a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága semmilyen rendezvényt nem szervez és megvalósulását nem támogatja. A 2020 az erős magyar közösségek éve keretében tervezett programok zöme addig online formában valósul majd meg.



A Határtalanul program idei tanévet érintő osztálykirándulásainak határidejét az államtitkárság október 31-ére módosítja - jelezte. A döntés célja, hogy az a több mint százezer iskolás, aki lehetőséget nyert, hogy ilyen tanulmányúton vegyen részt, az elmaradó tavaszi kirándulást a következő tanév elején pótolhassa.



Az ősszel indított Határtalanul középiskolai online vetélkedőben több mint hetvenezer külhoni és anyaországi diák történelmi, irodalmi, földrajzi és nemzetpolitikai kérdésekben méri össze tudását. A versengés nagydöntőjét április 24-én online verseny formájában tartják meg ötszáz fiatal részvételével.



A Szülőföldön magyarul oktatási-nevelési támogatással kapcsolatos személyes ügyintézés - a szomszédos országokat is érintő veszélyhelyzetre tekintettel - szünetel, az április végi benyújtási határidőt későbbre tolják.



A diaszpórában élő magyarságot segítő Kőrösi Csoma Sándor- és a Kárpát-medencei szórványmagyarságot támogató Petőfi Sándor-program keretében 221 ösztöndíjas tevékenykedik a világ különböző pontjain, akik a Nemzetpolitikai Államtitkársággal és mentoraikkal szorosan együttműködve, távmunkában látják el feladataikat.



A jelenlegi válságos helyzetben az emberi élet védelme, saját és környezetünk egészségének megőrzése, ezáltal nemzetünk megmaradása az elsődleges cél. "Mindezek fényében a határon túli magyarságot is arra szeretném kérni, hogy vegyék komolyan a veszélyt, fokozottan figyeljenek a környezetükben élő idősekre és maradjanak otthon. Vigyázzunk egymásra!" - hívott fel Potápi Árpád János.