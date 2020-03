Koronavírus-járvány

Készüljünk fel, idén nem lesz nyaralás: nyárra várja a koronavírus-járvány tetőpontját a kormány

A kormány arra kérte az egyetemek és egyes közoktatási intézmények (óvodák, bölcsődék) fenntartóit, hogy jövő hétfőre és keddre rendeljenek el szünetet, mert az idevágó rendeletek hatálya jövő hétre lejárna. A parlament jövő kedden fogadhatja el a koronavírus-törvényt, ezután a kormánydöntések már nem 15 napra, hanem visszavonásig hatályban lesznek. Az oktatás folyik továbbra is, csak digitális munkarendben. Jelenleg nem látják, hogy el kellene halasztani idén az érettségiket, de a helyzetet megfigyelik.



A kormány emellett felkérte az illetékes minisztereket is arra, hogy a bíróságokon életben lévő ítélkezési szünetet és a schengeni határokat érintő, az ország lezárását fenntartó korábbi kormánydöntésekkel összhangban, a veszélyhelyzeti rendeletek hatályának lejárta ellenére tegyék meg a szükséges lépéseket az intézkedések fenntartása érdekében.



Gulyás Gergely szerint a következő napokban ugrásszerűen nőni fog a megbetegedések száma, de felkészítették a betegellátást. A védekezési költségek már meghaladták a 100 milliárd forintot, de nincs felső határa ennek a költségkeretnek.



Az önkormányzatoknak nincs lehetőségük kijárási tilalmat elrendelni, erre csak a kormány jogosult, mondta kérdésre Gulyás. Ha az indokolttá válik, nem fognak habozni, azonnal bevezetik a kijárási tilalmat, és erről rögtön tájékoztatják a közvéleményt.



Áprilisban, vagy májusban tömegessé válik majd a munkanélküliség az országban, mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki szerint már így is több tízezren veszítették el a munkájukat Magyarországon. Még a héten újabb ágazatokra terjesztik ki a járulékkedvezményt.



A szakértőkből álló kormányzati munkacsoport számításai szerint júniusra, vagy júliusra fog tetőzni a járvány Magyarországon. Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint a maszk lakossági viselése nem fogja megállítani a járvány terjedését. Már több mint 4700 hatósági házi karantént rendeltek el Magyarországon, jelentette be Lakatos Tibor. A járóbeteg-ellátás akut ellátásban nem maradhat el, kötelesek fogadni a betegeket az egészségügyi intézmények ezekben az esetekben is, tisztázta Müller Cecília.



Lakatos Tibor bejelentette, hogy jövő hétre elkészül a kiskunhalasi konténerkórház, amelyet ugyanakkor csak akkor fognak igénybe venni, ha a normál kórházi kapacitások már nem bizonyulnak elegendőnek.