Koronavírus - Az idősotthonokban is kiemelten fontos az idősek védelme

Az ilyen otthonokban a "kijárási tilalom" úgy értelmezendő, hogy az intézet kertjébe ki lehet menni, a fekvőbetegek szobáját pedig érdemes gyakran szellőztetni. 2020.03.26 05:27 MTI

Az idősotthonokban is kiemelten fontos az idősek védelme - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján. Hozzátette: Magyarországon még nincs tömeges megbetegedés, csak a csoportos megbetegedések száma növekszik.



Müller Cecília kiemelte, az idősotthonokban élők védelme is rendkívül fontos, ezért korábban már számos intézkedést hoztak, ilyen volt a látogatási tilalom bevezetése vagy a felvételi zárlat elrendelése.



Mint mondta, fontos, hogy az idősotthonok területén se legyenek csoportosulások. Az ilyen otthonokban a "kijárási tilalom" úgy értelmezendő, hogy az intézet kertjébe ki lehet menni, a fekvőbetegek szobáját pedig érdemes gyakran szellőztetni. Fontos a napi rendszeres mozgás, az egészséges táplálkozás és fontos a családtagokkal való - a személyes találkozást kizáró - kapcsolattartás telefonon vagy egyéb módon - tette hozzá.



A szakember elmondta, az időseknél a klinikai tünetek változhatnak az immunállapotuk és az életkoruk szerint. Ha valakinek bármilyen légúti panasza van, szólni kell az otthon munkatársának, ő fogja az orvost értesíteni.



Müller Cecília egyben megköszönte a szociális intézményekben dolgozók munkáját, és közölte: a cél továbbra is az, hogy a járvány terjedését lassítsák.



A legfrissebb adatok szerint 226 igazolt koronavírus-fertőzött van az országban, tízen elhunytak a betegség következtében, ők valamennyien más, krónikus betegségben is szenvedtek. A hivatalos adatok szerint 21-en felgyógyultak a betegségből, és 6817 mintát vizsgáltak az akkreditált laboratóriumban. Intenzív ellátásra hat ember szorul.



Müller Cecília kérdésre elmondta, a magyar laboratóriumi vizsgálatok az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai szerint történnek, két laborvizsgálat szükséges a gyanús eseteknél.



A kórházi kapacitásokról szólva azt mondta, minden kórház felkészült a betegek fogadására, hétről hétre fokozzák kapacitásukat az intézmények.



Müller Cecília kérdésre válaszolva elmondta, a tünetszegény vagy tünetmentes fertőzöttek száma a regisztrált betegeknek többszöröse lehet, hiszen az esetek 80 százalékában így zajlik le a betegség.