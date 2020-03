Koronavírus

Koronavírus - Folyamatos a tájékoztatás a börtönökben

Folyamatos a tájékoztatás a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos megelőző intézkedésekről a börtönökben - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) szerdán az MTI-vel.



Hangsúlyozták, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet a Nemzeti Népegészségügyi Központ koronavírus-fertőzéssel kapcsolatban kiadott szakmai protokollját követve kiemelt feladatként kezeli a személyi állomány és a fogvatartottak egészségügyi állapotának megóvását és a fertőzésveszély megelőzését. Kiemelt figyelmet fordít ugyanakkor arra, hogy az elítéltek - még a világjárvány idején is - szoros köteléket ápoljanak családtagjaikkal. Ezért Skype felhasználási útmutató is készült a fogvatartottak hozzátartozóinak, hogy megismerhessék a személyes kapcsolattartás kiváltására használható online alkalmazás működését. A kiadvány a bv.gov.hu mellett országszerte minden börtönben elérhető lesz.



Megerősítették, hogy a BvOP telefonon is tájékoztatást ad a járványügyi helyzettel összefüggő megelőző intézkedésekről a fogvatartottak hozzátartozóinak. A szervezet weboldalán, a bv.gov.hu-n megtalálható telefonszámok hétköznapokon 8.00 óra és 15.00 óra között hívhatók.



Emlékeztettek arra is, hogy a BvOP több tájékoztató videót is készített már, amelyekben egy fogvatartott magyarázza el társainak és a családtagjaiknak a járvány megelőzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A tájékoztató kisfilmeket az ország valamennyi börtönében, naponta többször levetítik a zárt láncú televízió-rendszeren, valamint a szervezet weboldalára és YouTube csatornájára is felkerültek - áll a BvOP közleményében.