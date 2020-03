Járvány

Koronavírus - Már ózonnal is fertőtleníti járatait a Volánbusz

Ózonnal is ferőtleniti járműveit a Volánbusz, a társaság első lépésben 600 autóbusz belső légterére rendelte meg a szolgáltatást - közölte a Volánbusz Zrt. szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint szerda virradóra a fóti telephelyen elkészült az első három csuklós jármű próbafertőtlenítése. A folyamat buszonként 2-2,5 órát vesz igénybe, így naponta 6-8 járművet tudnak kezelni. Egyelőre 7 járműfenntartó üzemben és 2 autóbusz-tároló telephelyen indul az ózonos fertőtlenítés, de a tapasztalatok függvényében a társaság fokozatosan kiterjeszti majd az eljárást.



Az ózon az egyik legerősebb oxidáló és fertőtlenítő anyag, minden ismert mikroorganizmust megsemmisít, és a hagyományos vegyszerekkel ellentétben nem tudnak ellene immunitást felépíteni a baktériumok, vírusok és gombák - ismertetik.



Hozzátették, hogy a Volánbusznál folytatódik a fertőzés elleni védekezés az eddigi szinteken is: a buszokat és az állomásokat minden éjjel és napközben is takarítják, fertőtlenítik.



A társaság közleményében felhívta a figyelmet az egyéni felelősségre is, egyben azt kérve, hogy a járvány ideje alatt csak az vegye igénybe a közösségi közlekedést, akinek halaszthatatlan okból muszáj közlekednie.



A koronavírus-járványra és a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel a Volánbusz a https://www.volanbusz.hu/hu/koronavirus/ oldalon folyamatosan tájékoztatja utasait az autóbuszjáratok menetrendjét, a jegy- és bérletváltás szabályait érintő esetleges változásokról - közölte a cég.