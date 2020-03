Koronavírus - Operatív törzs: jó ütemben halad a kiskunhalasi konténerkórház építése

Koronavírus-járvány

2020.03.25

A kormány újabb 15 milliárd forintot különített el beszerzésre, így az operatív törzs utasítása alapján folytatódhat a védőeszközökkel történő ellátás.

Jó ütemben halad a konténerkórház építése Kiskunhalason, már a lélegeztetéshez szükséges eszközöket is beszerelték - mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője szerdán online sajtótájékoztatón.



Lakatos Tibor ismertette: a kormány újabb 15 milliárd forintot különített el beszerzésre, így az operatív törzs utasítása alapján folytatódhat a védőeszközökkel történő ellátás.



Beszámolt arról is, hogy Budapesten, a Hungexpo területén 330 személyes ideiglenes kórházat alakítottak ki, amely bővíthető. Hangsúlyozta: ezeket az ideiglenes létesítményeket csak akkor fogják használni, ha a normál kórházi kapacitások nem lennének elegendők.



Közölte: folyamatos a lélegeztetőgépek, az orvosi maszkok és speciális védőeszközök, valamint a gumikesztyűk beszerzése, továbbá a magyar gyártás beindításával a kórházak fertőtlenítő eszközökkel való ellátása sem fog akadályt jelenteni.



Az operatív törzs elrendelte az intenzív osztályok kapacitásának bővítését, ez folyamatosan zajlik az országban - mondta. Hozzátette: ahogy beérkeznek a lélegeztetőgépek, egyre több intenzív ágyat tudnak biztosítani. Ebben a munkában a megyei védelmi bizottságok nyújtanak segítséget.



Kitért arra is, hogy néhány településen a polgármesterek kijárási tilalmat rendeltek el, ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban a kormánymegbízottak törvényességi észrevételt fognak tenni az érintett önkormányzatoknál.



Jelezte: az operatív törzs reggeli ülésén áttekintették azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyeket Olaszország, Ausztria és Magyarország vezetett be a vírus terjedésének megakadályozása, illetve a terjedés sebességének csökkentése érdekében. Elemzésük szerint Ausztriában a helyben elrendelt karanténok, valamint a határellenőrzés visszaállítása, a Magyarországra történő beléptetési szabályok szigorítása, valamint a hatósági házi karantén elrendelése a fertőzött területről érkezők esetében hatékony intézkedéssorozatnak bizonyult. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy "lassítsuk a járvány terjedését, és lehetőséget teremtett arra is, hogy felkészüljünk" a tömeges megbetegedések időszakára - mondta Lakatos Tibor.

Tájékoztatása szerint Magyarország határátkelőinél folyamatos a be- és kilépő forgalom, várakozásra Röszkén a belépő irányban, Csanádpalotán a kilépő teherforgalomban és személyforgalomban lehet számítani, valamint Ártándnál a ki- és belépő teherforgalomban.



Kérdésre válaszolva Lakatos Tibor elmondta: a hatósági házi karantént azoknál rendelték el eddig az illetékes járványügyi hatóságok, akik olyan fertőzött területről érkeztek vagy olyan kontaktszemélyek voltak, akik veszélyeztethették mások egészségét. Leszögezte: fertőzött beteget eddig nem helyeztek el hatósági házi karanténban, őket egészségügyi intézményekben helyezték el. Hozzátette: a tömeges megbetegedések időszakában, a későbbiekben ez az intézkedés változhat.



Aki hatósági házi karanténban van és megszegi az elkülönítésre és megfigyelésre vonatkozó szabályokat, szabálysértést követ el, velük szemben a rendőrség figyelmeztetést, helyszíni bírságot alkalmazhat vagy feljelentést tehet, de a járványügyi hatóságok is bírságot szabhatnak ki rájuk. A rendőrség által alkalmazott szankciókról elmondta: két embert figyelmeztettek, 26 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot 31 500 és 50 000 forint közötti összegben. Szabálysértési feljelentést 157 fővel szemben tettek, ezek az eljárások folyamatban vannak és a kiszabható legmagasabb bírság összege 150 ezer forintig terjed.



Az üzletek nyitvatartási korlátozásának ellenőrzésével összefüggésben megjegyezte: amennyiben nem tartják be azokat, a maximálisan kiszabható bírság 500 ezer forint is lehet.