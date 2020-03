Járvány

Koronavírus - Katonairendész-parancsnok: a lényeg, hogy a lakosság biztonságban érezhesse magát

A lényeg, hogy a lakosság a veszélyhelyben is biztonságban érezhesse magát - jelentette ki a Magyar Honvédség Rendészeti Központjának parancsnoka az M1 aktuális csatornán szerdán.



Mergancz Sándor elmondta: a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben a katonai rendészeknek alapfeladataikon felül most további két komoly feladatuk van. Az egyik a közlekedési folyosó közbiztonságának fenntartása. Mint kiemelte: az úgynevezett korridor lényege, hogy a rendészet az átmenő forgalmat azon keresztül biztosítsa. A rendőrség kilenc benzinkutat jelölt ki, ahol az átengedett külföldi állampolgárok megállhatnak pihenni. Öt helyen a katonák is ott vannak - tette hozzá.



Emellett a rendészek 15 városban járőrszolgálatot is teljesítenek, hogy jelenlétükkel erősítsék a lakosság biztonságérzetét. A dandártábornok elmondása szerint a többség pozitívan fogadja jelenlétüket.



Kérdésre válaszolva azt is közölte, az operatív törzs döntésének megfelelően, szükség esetén, tudják emelni a feladatokban résztvevő katonák számát.



Címlapfotó: Katonai járőrök a debreceni Kossuth téren 2020. március 20-án. A katonák utcai jelenlétének célja a közbiztonság és közrend fenntartásának támogatása, a lakosság bizalmának erősítése a koronavírus-járvány idején. MTI/Czeglédi Zsolt