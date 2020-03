Járvány

Koronavírus - Megkezdődött a digitális oktatás a felsőoktatási intézményekben

11 napja volt a felsőoktatási intézményeknek, hogy kialakítsák azokat az informatikai megoldásokat, amelyekkel gond nélkül folytatható az oktatás. 2020.03.23 20:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megkezdődött a digitális oktatás a felsőoktatási intézményekben - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában.



Felidézte: 11 napja volt a felsőoktatási intézményeknek, hogy kialakítsák azokat az informatikai megoldásokat, amelyekkel gond nélkül folytatható az oktatás.



Ez egy tanulási folyamat mindenki számára, oktatóknak, hallgatóknak egyaránt - mondta az államtitkár, hozzátéve: azt látják, mindenki komolyan vette a felkészülést.



Schanda Tamás azt is elmondta, hogy az intézkedési tervekből, beszámolókból az látszik, eltérő megoldások születtek.



Valaki a neptun rendszeren keresztül kommunikál, mások online streaming segítségével tartották meg óráikat, valaki hasonló módszerrel boncolást is bemutatott a hallgatóknak - közölte.



Azt is elmondta: egyre több kiadó vállalja, hogy digitális módon elérhetővé teszik azokat a tartalmakat, amelyek korábban csak nyomtatott formában voltak elérhetőek.