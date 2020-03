Járvány

Ennyien viseltek maszkot az országgyűlés ülésén, miközben önkéntes karanténba vonult politikus is volt közöttük

Az országgyűlés hétfői ülésén Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke és frakcióvezető-helyettese felelőtlenséggel vádolta meg a Fidesz-frakciót, annak egyik tagja ugyanis együtt vett részt egy március 15-i ünnepségen a Szegedi Tudományegyetem koronavírusos rektorával.



Szabó beszédének elhangzásakor B. Nagy László már nem volt bent az ülésteremben, de a Párbeszéd társelnöke szerint korábban ott ült a helyén.



B. Nagy Lászlóról, Szeged fideszes országgyűlési képviselőjéről a Szeged.ma azt írta: a fideszes képviselő önkéntes karanténba vonult, mert részt vett azon a március 15-i ünnepségen, amin a szegedi egyetem koronavírusos rektora, Rovó László is ott volt.



Rovó László a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) rektora Ausztriában volt síelni, de hazaérkezése után házi karantén helyett bement dolgozni, és operációkat is végrehajtott. Dr. Rovó László azt közölte: valóban megfertőződött a koronavírussal, de tagadja, hogy felelőtlenül járt volna el. Állítása szerint nem fertőzött meg senkit. Amint észlelte magán a tüneteket, azonnal megtette a szükséges óvintézkedéseket, és családjával jelenleg is karanténban van.



A Magyar Orvosi Kamara Csongrád megyei területi szervezetének etikai bizottsága hivatalból és azonnali hatállyal eljárást indított a Szegedi Tudományegyetem rektorával szemben.



Az Index egyébként úgy értesült, hogy a szegedi rektor minden kontaktja negatív lett első körben.