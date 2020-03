Járvány

Nem járult hozzá az ellenzék a koronavírus-törvény házszabálytól eltérő tárgyalásához

Nem járult hozzá az ellenzék, így az Országgyűlés elutasította a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslat házszabálytól eltérő tárgyalását hétfőn, ezért az előterjesztést sürgősséggel, legkorábban hat nap múlva fogadhatja el a Ház. 2020.03.23 17:24 MTI

A házszabálytól eltérő tárgyalást 137 igen, 52 nem szavazattal utasította el a parlament. Igennel szavaztak a Fidesz és a KDNP képviselői, a nemzetiségi képviselő, illetve négy, a Mi Hazánk színeiben politizáló független képviselő, elutasították a házszabálytól eltérést a Jobbik-, az MSZP-, a DK-, az LMP-, a Párbeszéd-frakció jelenlévő képviselői, valamint hat független képviselő.



A sürgősségi javaslatot kétharmados támogatással 152 igen, 31 nem szavazattal hagyta jóvá az Országgyűlés. Támogatta a javaslatot a Fidesz, a Jobbik- és a KDNP-frakció, valamint a nemzetiségi képviselő, illetve négy, a Mi Hazánk színeiben politizáló független képviselő. Nemmel szavaztak az MSZP-, a DK-, a Párbeszéd-frakció jelenlévő képviselői, valamint hat független képviselő. Az LMP-sek nem szavaztak.



A házszabálytól eltérő tárgyalásához az országgyűlési képviselők négyötödének támogatására lett volna szükség, de ehhez az ellenzéki pártok nem járultak hozzá, mert a törvényjavaslatban nincs meghatározva a veszélyhelyzet határideje.



A kormány ezt követően kérte a javaslat sürgős tárgyalását, a házszabály szerint ilyen esetben a törvényjavaslat zárószavazása hat nappal később lehet csak. A sürgősség elrendeléséhez a jelen levő képviselők kétharmadának szavazatára volt szükséges, ezt a kormánypártok az ellenzék nélkül is tudták biztosítani. A törvényjavaslat általános vitája kedden lesz a határozathozatalokat követően.



A kormány március 11-én 15 órától hirdetett a koronavírus-járvány miatt veszélyhelyzetet az ország egész területére.



Az alaptörvény szerint a kormány veszélyhelyzetről szóló rendelete tizenöt napig - jelen esetben március 26-ig - marad hatályban, kivéve, ha a kormány - az Országgyűlés felhatalmazása alapján - a rendelet hatályát meghosszabbítja.



A koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslatot a kormány nevében Varga Judit igazságügyi miniszter nyújtotta be pénteken az Országgyűlésnek. A kétharmados támogatást igénylő előterjesztés lehetővé tenné, hogy a kormány megtehessen minden olyan intézkedést és megalkothasson minden olyan normatív rendelkezést, amely a koronavírus-járvánnyal összefüggésben az állampolgárok élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében szükséges.



A javaslat szigorítaná a büntető törvénykönyvben a karantén megszegésére és a rémhírek terjesztésére vonatkozó szabályokat is.