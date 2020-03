Járvány

Koronavírus - Minden utazási kedvezményt igazoló okmány érvényessége meghosszabbodik

Minden utazási kedvezményt igazoló okmány érvényessége meghosszabbodik - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) hétfőn az MTI-vel.



A közleményben a szaktárca kiemelte, az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) kérése alapján ismételten jelzi, hogy a helyi és helyközi közlekedési szolgáltatók minden, közszolgáltatási utazási kedvezmény igénybevételére jogosító, lejáró hivatalos okmányt elfogadnak a veszélyhelyzet megszüntetését követő tizenötödik napig.



Az intézkedés nem a veszélyhelyzet idejére eső utazások megkönnyítését szolgálja, alapvető célja az, hogy annak megszűnése után minden érintett az okmánya érvényesítéséig is kedvezményesen közlekedhessen - írják a közleményben.



A tárca kezdeményezése szerint a lehetőség bármely közszolgáltatási utazási kedvezményre jogosító, lejáró igazolvány, igazolás, utalvány esetében fennáll. A szolgáltatók így a legszélesebb körben használt tanulói, alkalmazotti vagy nyugdíjas kedvezményekre jogosító okmányok mellett a további kedvezményeket megalapozó dokumentumokat is elfogadják friss érvényesítés nélkül - olvasható az ITM közleményében.



A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének arcképes igazolványával utazó hallássérült személyek kedvezményesen utazhatnak a helyi és helyközi forgalomban. A SINOSZ azonban felfüggesztette személyes ügyfélszolgálatainak működését, a szervezet 7000 tagja így nem tudja átvenni az igazolványt érvényesítő matricákat sem. A minisztérium ezúton erősíti meg, hogy az érvényesség időbeli kiterjesztése egyéb dokumentumok mellett a SINOSZ igazolványokra is vonatkozik - írja az Innovációs és Technológiai Minisztérium.



Hangsúlyozzák, a járvány terjedése akkor lassítható le, ha aki teheti, otthon marad, ezért az intézkedés elsősorban nem a veszélyhelyzet idejére eső utazások megkönnyítését szolgálja. A rendelkezés alapvető célja az, hogy a veszélyhelyzet megszűnése után minden érintett az okmánya érvényesítéséig, új okmánya kézhezvételéig kedvezményesen közlekedhessen. Mivel e lehetőséget a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15. napig biztosítják a szolgáltatók, a hivatalos okmányok, igazolások, igazolványok, utalványok kiállítására, érvényesítésére bő két hét áll majd rendelkezésre.