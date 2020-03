Koronavírus

Országos tisztifőorvos: egy negyvenes éveiben járó beteg is súlyos állapotban van

A csoportos megbetegedések száma növekszik, és rövid időn számítani kell rá, hogy ezek tömegessé válhatnak. 2020.03.21 15:25 ma.hu

Az elmúlt 24 órában újabb 18 fővel szaporodott azoknak a száma, akiknél az új koronavírusra pozitivitást igazoltak, közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs szombat kora délutáni online tájékoztatóján. Hozzátette, egy újabb haláleset történt az elmúlt 24 órában, egy 53 éves férfi hunyt el, ő is számos alapbetegségben küzdött, ehhez jött a koronavírus, ez okozta a végzetes kimenetelt.



Mint mondta, a csoportos megbetegedések száma növekszik, és rövid időn számítani kell rá, hogy ezek tömegessé válhatnak.



"Mindent meg kell tennünk, hogy ezt a folyamatot lassítsuk, késleltessük, és a járványgörbének minőségét minden lehetséges eszközzel befolyásoljuk, hogy kevesebb megbetegedésszám legyen és olyan mértékben növekedjen csak a megbetegedések száma, ami a lehető legkisebb és legkevesebb. Egy vírusnak a terjedését nem lehet megakadályozni, de csökkenteni lehet" - mondta.



A terjedési mód egyetlen meggátlása áll rendelkezésünkre, ezért azokat a szoros kontaktusokat kell továbbra is kerülni, ami az átadásnak a lehetőségét megakasztja. A mintavételek száma fokozatosan, a felfedett pozitív betegek számával együtt nő.



A WHO ajánlásainak megfelelően vizsgálják az összes gyanús esetet és vizsgálják az ő környezetükben szoros kontaktusban lévő potenciális betegeket is.



"Figyelmünk központjában vannak az idősek, az ő védelmül rendkívül fontos. Mindenki elkaphatja a megbetegedését, az ország egész területéről detektáltunk már pozitív eseteket. Az idősek immunrendszere már nem annyira erős, mint fiatal korban, velük együtt figyelünk azokra is, akik életkortól valamilyen krónikus betegségtől szenvednek."



Az idősek védelmében egy újabb tájékoztató kampány indul, Müller Cecília kéri az időseket, hogy figyeljék a televízióban ezeket a kampányokat, és megtudják azokat a tanácsokat, ami ahhoz kell, hogy ebben a bezártságban kicsit jobb minőségű legyen az életük. Minden olyan eszközt be kell vetni, ami az immunrendszert erősíti, fontos a vitamindús táplálkozás, pszichésen is próbálja meg mindenki azt az elfoglaltságot megtalálni, amiben örömét leli.



Közölte ugyanakkor, hogy az egyik egészségügyi intézményben egy negyvenes éveiben lévő beteg súlyos állapotban van, mindenkinek meg kell fogadni a tanácsokat, hiszen a fertőződés lehetősége bárhol adott.

Jelenleg 6 koronavírus-fertőzött van intenzív osztályon.