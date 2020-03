Járvány

Eddig 71 cégnél kezdte meg a munkát a Honvédség akciócsoportja - itt a lista

A napokban kezdte meg Benkő Tibor honvédelmi miniszter vezetésével tevékenységét a járványhelyzetben létfontosságú vállalatok működéséért felelős akciócsoport. Az akciócsoportnak az a feladata, hogy azokat a szolgáltató- és gyártókapacitásokat, közlekedési, energetikai, gyógyszeripari cégeket biztosítsa, amelyek működése létfontosságú a rendkívüli járványhelyzetben Magyarországon. Közel 140 létfontosságú szolgáltató céget, gyártókapacitást azonosítottak; ide most különleges irányítási törzseket rendeltek ki, akik amennyiben szükséges, akár át is tudják venni a vállalatok irányítását.



Az érintett vállalatokhoz néhány tagú katonai, honvédelmi irányító csoportot küldtek ki, melynek tagjai rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai is. A vállalatok vezérigazgatóit előzetesen tájékoztatták is a döntésről.Az akciócsoportok feladat egyelőre annyi, hogy nyomon követik és koordinálják a vállalati munkát. Fő céljuk a fizikai biztonság és a működőképesség feltételeinek biztosítása.Tevékenységükről rendszeresen jelentést adnak a Honvédelmi Minisztériumban létrehozott irányítócsoportnak, amely az országos operatív törzsnek jelent.



A honvédelmi miniszter ezen kívül korábban bejelentette, hogy péntek reggeltől nagyobb létszámban jelennek meg a katonák az országban. Korábban azt is jelezték a hivatalos szervek, hogy szükség esetén készen állnak a katonáink arra is, hogy az ország élelmiszer-ellátásnak zavartalan működésében is segítsenek, illetve rendelkezik a Honvédség egy mobil laborral is, melyet szolgálatba tudnak állítani.

71 vállalatnál kezdték el a munkát a Honvédelmi Irányító Törzsek:

- MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

- MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

- Mátrai Erőmű Zrt.

- MAVIR Zrt.

- FGSZ Zrt.

- NKM Áramhálózati Kft.

- MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- NKM Földgázhálózati Kft.

- Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- Panrusgáz Gázkereskedelmi Zrt.

- Magyar Nemzeti Bank

- Magyar Pénzverő Zrt.

- Pénzjegynyomda Zrt.

- Befektető-védelmi Alap

- Budapesti Értéktőzsde Zrt.

- GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.

- KELER Központi Értéktár Zrt.

- Országos Betétbiztosítási Alap

- MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- “MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaság

- Magyar Export-Import Bank Zrt.

- HungaroControl Zrt.

- MÁV Zrt.

- GYSEV Zrt.

- Volánbusz Zrt.

- VPE Kft. VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.

- Magyar Közút Nonprofit Zrt.

- Magyar Posta Zrt.

- NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.

- ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- DPMV Zrt. Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- Délzalai Vízmű Zrt. Délzalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- DRV Zrt. Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- ZALAVÍZ Zrt. Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság

- Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.

- MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság

- NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- TRV Zrt. Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság

- VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- NISZ Zrt. Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

- “Antenna Hungária” Zrt.

- “Antenna Hungária” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.

- Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

- Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

- Auchan Magyarország Kft.

- Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.

- VízTEC Víztechnológiai Segédanyagokat Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- Honvédelmi Minisztérium CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság

- HM Arzenál Elektromechanikai ZRt

- HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ARMCOM Kommunikációtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság

- HM ZRÍNYI Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

- Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

- TERRA Gyártó és Szolgáltató Zrt.

- Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

- KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépíto és Telekommunikációs Kft.

- Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

- DISPOMEDICOR Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai Termékeket Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- KURUCZ FARM Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság

- Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság.

