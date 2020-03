Járvány

Koronavírus - Nyarat idéző tömeg a Balatonnál

Siófokon már olyan nagy a tömeg, hogy a polgármester nyílt levélben kéri a tulajdonosokat, hogy ne jöjjenek a városba. 2020.03.20 14:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyre többen keresik fel a Balaton-parti nyaralójukat a koronavírus terjedése miatt. A 2100 fős Csopakon 2000 nyaralóingatlant tartanak nyilván, amelyek többségébe életvitelszerűen beköltöztek a tulajdonosok - számolt be róla a Veszprém TV.



Csopak polgármestere szerint nem ez a baj, hanem hogy az emberek nem tartják be az alapvető szabályokat.



"Ha egy 2000 fős települést elkezdünk 4-5 ezren használni, akkor növeljük a fertőzésveszélyt. Nem csak magunkért vagyunk felelősek, hanem másokért is" - nyilatkozta a csatornának Ambrus Tibor, aki hozzátette, hogy a településen valódi happening-hangulat van, nyarat idéző tömeg hömöpölyög, az étteremekben nem lehet asztalt találni és a fagyizók előtt is kígyózik a sor.



Hasonlóról számolt be a Hírbalaton.hu is. A portál azt írja, hogy jóval nagyobb volt a mozgás a Balaton partján az elmúlt napokban, mint ilyentájt megszokhatták, szintén azt tapasztalták, hogy rengetegen utaztak le a fővárosból a nyaralójukba a koronavírus-terjedés miatt elrendelt vészhelyzetben. A portálnak egy asszony azt mesélte, hogy Siófokon és Zamárdiban is sok nyaralóba megérkeztek a tulajdonosok.



"Többen vagyunk most a nyaralókban, mint egy évvel korábban. Budapestiek vagyunk, és azért vagyunk itt, mert nyugalmasabb a környék, nincs annyi veszélyforrás, találkozási helyzet másokkal, mint otthon. Ha nagyon nekidurálom magam és elmegyek két faluval odébb, könnyen be tudok vásárolni, így nem vagyok veszélynek kitéve. Itt nagyobb az egészségügyi biztonságérzet, azt gondolom" - mesélte egy üdülőtulajdonos.



A sonline szerint sem egyedi a jelenség, hiszen több balatoni településre megérkeztek a vidéki – sok esetben fővárosi – üdülőtulajdonosok. A portál szerint a közösségi médiában rengeteg bejegyzés jelent meg, amelyben a helyiek arra kérik a budapesti tulajdonosokat, hogy maradjanak inkább otthon, mert az ott élők arra panaszkodnak, hogy amióta a vidékiek megérkeztek, sok tartós élelmiszerből hiány alakult az áruházakban.



A hvg.hu szerint ez nem csak a keleti, de a nyugati medencére is jellemző, így Balatonbogláron is nehezen lehet hozzájutni liszthez, Balatonlellén van olyan panzió, amit szabályosan megrohamoztak budapesti vendégek, és Fonyódon is nagy a forgalom, ott is sok üdülőtulajdonos jelent meg a járvány miatt.



"Pénteken érkezett a hívás olyan vendégektől, akik már korábban is szálltak meg nálunk, hogy jönnének home office-ban dolgozni. Azt is mondták, hogy az egész irodát leköltöztetnék, és kérték, hogy ideiglenes lakcímre bejelentkezhessenek hozzánk – mondta Lengyeltótiné Lajos Beáta, a Boathouse Balatonlelle tulajdonosa.

Siófokon már olyan nagy a tömeg, hogy a polgármester nyílt levélben kéri a tulajdonosokat, hogy ne jöjjenek a városba.



"Tisztelettel kérem a Siófokon nyaralóval rendelkező ingatlantulajdonosokat, hogy mérlegelve a veszélyhelyzetet, felelősségteljes állampolgári magatartást tanúsítva ne utazzanak ide, és ne költözzenek siófoki nyaralóikba, hanem maradjanak lakhelyükön! Ezzel csökkentik annak esélyét, hogy nem tudván, fertőzöttek, új gócpontok kialakulását hozzák létre a meglévők mellett" - írta Lengyel Róbert a város honlapján.

