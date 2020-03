Járvány

Koronavírus - Országos tisztifőorvos: hatan súlyos állapotban vannak

Hat súlyos állapotban lévő embert kezelnek intenzív osztályon koronavírus-fertőzés miatt - közölte az országos tisztifőorvos csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.



A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs tájékoztatóján Müller Cecília megerősítette, jelenleg 73 fertőzöttet tartanak nyilván Magyarországon. Hozzátette: az országban mindenhol vannak megbetegedések.



Mint mondta, a csoportos megbetegedések szakaszában "vagyunk, hogy mikor lépünk be" a tömeges megbetegedések időszakába, azt nem tudni. Hangsúlyozta: minden ember felelős viselkedése kell ahhoz, hogy ezt a lehető leginkább késleltetni tudják.



A tisztifőorvos kitért arra is: Magyarország a kezdetektől az Egészségügyi Világszervezet (WHO) eljárásrendje szerint végzi el a gyanús esetek kivizsgálását.