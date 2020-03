Járvány

Már 73 koronavírus-fertőzött van Magyarországon

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel hetvenháromra nőtt a diagnosztizált fertőzöttek száma - közölték csütörtökön a koronavirus.gov.hu honlapon.



A közlemény szerint a járvány második szakaszához, a csoportos megbetegedések szakaszához ért, amikor közösségben, személyes érintkezéskor terjed a fertőzés.



A közlemény Müller Cecília országos tisztifőorvost idézi, aki szerint már Magyarországon is bárhol jelen lehet a vírus, ezért nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, és aki teheti, maradjon otthon, tartsa be az szabályokat és az ajánlásokat.



A Magyarországon diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek közül 9 iráni, egy brit, egy kazah és 62 magyar állampolgár van - áll a közleményben.



Karanténban 124 ember van, míg a mintavételek száma 2322. Közölték azt is, hogy hétfőn a második iráni gyógyult is távozott a kórházból.