Járvány

Koronavírus - Lakatos Tibor: a lakosság ellátása továbbra is biztosított

A lakosság ellátása továbbra is biztosított - jelentette ki a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs központi ügyeletének vezetője szerdán sajtótájékoztatón, Budapesten.



Lakatos Tibor elmondta: reggelre 29 kilométeres sor alakult ki az osztrák oldalon Hegyeshalomnál. A kormányzati és rendészeti egyeztetések nyomán meg tudták indítani a forgalmat. Jelenleg Hegyeshalomnál egy óra alá csökkent a várakozás, továbbá Kópházán és Rábafüzesnél is megindították a teherforgalmat. Az országon belül a teherforgalom zavartalan - tette hozzá.



Jelen körülmények között a kormány intézkedései arra irányulnak, hogy a vírus terjedésének lassítása mellett a magyar állampolgárok ellátását biztosítsák - hangsúlyozta.



Lakatos Tibor azt is elmondta: az eddigi intézkedések betartását is folyamatosan ellenőrzik. Eddig hét emberrel szemben szabtak ki 350 ezer forintos bírságot. Vagyis az önkéntes jogkövetés túlsúlyban van - közölte.