Járvány

Koronavírus - Elkeseredtek az emberek Orbán Viktor előre beharangozott, néma bejelentése után

A miniszterelnök rendkívüli bejelentést ígért a koronavírussal kapcsolatban szerdán 15 órakor a közösségi oldalán, ezt a hivatalos Facebook-oldalán közölte. Órákig lázban égett az ország, hogy vajon mit fog mondani. A közvetítést százezernél is többen követték egyszerre, ami hat percig csak zenélt, majd a hang nem volt jó, ezért csak látni, hallani nem lehetett a miniszterelnököt.



Az állampolgárok nem értik, hogy ha olyan fontos, az országot érintő bejelentése van veszélyhelyzet idején, akkor azt miért a közösségi oldalán jelenti be, pont akkor, amikor a távmunka és távoktatás miatt eleve megnövekedett az adatforgalom, még az NMHH is arra kért mindenkit, hogy ne csúcsidőben "szórakozzon".

Mit mondott?





Az új hororfilmre hajazva





Olyan szomszédokosan





És ellenzékiesen





Itt található a felvétel