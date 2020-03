Járvány

Már akár 2800 forintot is elkérnek a csirkemellért

A szokásosnál is drasztikusabban növekednek és még növekedhetnek az élelmiszerárak, főleg a húskészítményeknél. A Lehel piacon már kedden árat emeltek a hentesek, közben szerda délelőtt már 351 forintba került egy euró.



A sertéshús már a járvány előtt is éppen luxuscikké kezdett válni, most azonban, amikor az emberek kilószám hordják haza a hentespult kínálatát, úgy néz ki, a csirkemell is átment ebbe a kategóriába. Legalábbis egy budapesti hentesnél a Lehel piacon, ahogy az a Facebookon terjedő fotókból kiderül – írja a 168 óra.



A csirkemell filé 2798 Ft, a csontos csirkemell 2698 Ft és a csirkecomb farrésszel 1998 Ft - számolt be róla a budapestkornyeke.hu.

"Az arcpirító pofátlanság netovábbja! Tipikus magyar mentalitás." - írta fotóihoz a hölgy, aki március 17-én, kedden járt a piacon. Javasolja, jó lenne, ha a nyerészkedők ellen is tennének valamit, például vészhelyzetre hivatkozva bevezethetnék a hatósági árszabályozást. És a vásárlási limitet, ha már ehhez nincs meg az embereknek a kellő intelligenciája és 10-20 kilós mennyiségben hordják haza - teszi hozzá.