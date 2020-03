Járvány

Koronavírus - OH: március 25-ig módosíthatók a középfokú felvételi jelentkezések

Még egy hétig, március 25-ig elektronikusan módosíthatók a középfokú felvételi jelentkezések - közölte az Oktatási Hivatal szerdán az MTI-vel.



A hivatal tájékoztatása szerint az országos veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú felvételi jelentkezések módosító adatlapjainak postázására idén nincs szükség.



A tanulók a felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai alapján egyetlen alkalommal módosíthatják a középfokú eljárásban eredetileg beadott jelentkezésüket: megváltoztathatják a megjelölt tanulmányi területek sorrendjét, illetve újakat is felvehetnek. Újabb tanulmányi terület csak a tanulói adatlapon már szereplő középfokú iskolában, és csak a középfokú iskola erre kijelölt képviselőjével történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg.



Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetni.



Korábban nem választott iskolába nem lehet jelentkezni, és tanulmányi terület sem törölhető.



A jelentkezés megváltoztatásához módosító tanulói adatlapot kell kitölteni. A módosító adatlapnak az Oktatási Hivatalhoz (OH) történő - elektronikus - elküldésével a korábban beküldött tanulói adatlap érvényét veszti.



A felvételi módosítás eljárásrendje az OH honlapján olvasható - közölte az Oktatási Hivatal.