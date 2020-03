Járvány

Koronavírus - Külföldiek állják el a magyarok és a kamionok előtt az utat Hegyeshalomnál

Körülbelül 60-70 ember kiszállt az autójából és dél óta a belépésre jogosult kamionok forgalmát is elállják, ezzel próbálva elérni, hogy átengedjék őket a határon. 2020.03.17 15:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Krizsán Csaba

Külföldiek állták el a forgalmat kedd délben Hegyeshalomnál, az osztrák oldalon, azt várják, hogy a magyar hatóságok átengedjék őket - hangzott el az M1 aktuális csatornán. Magyarország azonban a koronavírus-járvány miatt hétfőn éjféltől lezárta a határait a külföldiek előtt.



A rendőrség kedden azt közölte, hogy csaknem húsz kilométeres torlódás alakult ki a közúti határátkelő osztrák oldalán. Arra kérték az Ausztriából érkező magyar állampolgárokat, hogy válasszanak másik, a személyforgalom számára nyitva tartó határátlépési pontot.

MTI/Krizsán Csaba

Az M1 aktuális csatorna tudósítója a helyszínről azt jelentette: a nem magyar állampolgárok éjfélkor még visszafordultak az osztrák magyar határtól, de most nem hajlandók elhagyni a sorokat. A magyar rendőrök jelenleg az osztrák határhoz közelebb, az útlevél-kezelőhelytől négyszáz méterre álltak fel, így próbálva visszafordítani az elsősorban román, bolgár és szerb rendszámú autókat.



Körülbelül 60-70 ember kiszállt az autójából és dél óta a belépésre jogosult kamionok forgalmát is elállják, ezzel próbálva elérni, hogy átengedjék őket a határon - hangzott el a műsorban.



Hozzátették: a belépésre nem jogosultak legtöbbje vendégmunkás, többnyire Németországban és egy részük Franciaországban dolgozott, és valószínűleg a határnál szembesültek azzal, hogy Magyarország lezárta határait a külföldiek előtt.



Bogdan Aurescu román külügyminiszter humanitárius folyosó megnyitását kérte Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminisztertől kedden, hogy Magyarországon keresztül utazhasson haza az a több mint 3500 román állampolgár, aki a magyar-osztrák határon, Hegyeshalomnál akadt el, miután Magyarország a koronavírus-járvány miatt lezárta a határait a külföldiek előtt.



Aurescu telefonon kért segítséget magyar kollégájától, arra hivatkozva, hogy szerinte nem volt elegendő idő az intézkedés bejelentése és életbe léptetése között.



Magyarország hétfőn éjféltől zárta le határait a külföldről érkező nem magyar állampolgárok előtt. Az erről szóló döntést Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délelőtt jelentette be az Országgyűlésben. A jövőben csak magyar állampolgárok léphetnek be az ország területére. A korlátozás csak a személyforgalomra vonatkozik.

Szijjártó: egyszeri átutazást tesznek lehetővé a román és a bolgár állampolgároknak az éjjel

Kedden éjjel egyszeri átutazást tesznek lehetővé a román és a bolgár állampolgároknak a kijelölt tranzitútvonalon - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter keddi Facebook-bejegyzésében.



A tárcavezető kifejtette: a nap folyamán többször is egyeztetett telefonon a bolgár és a román külügyminiszterrel, akik azt kérték, hogy Magyarország tegye lehetővé az Ausztriában rekedt bolgár és román állampolgárok hazatérését.



Szijjártó Péter kiemelte: "számunkra az elsődleges szempont a magyar emberek egészségének megvédése, ezt a célt szolgálják a határvédelmi intézkedéseink is". Mindezt figyelembe véve, a ma éjszaka folyamán egyszeri átutazást tesznek lehetővé a román és a bolgár állampolgároknak a kijelölt tranzitútvonalon, hazatérésük érdekében - közölte. Hozzátette: a részletekről a rendőrfőkapitányok megállapodtak.



A külügyminiszter hangsúlyozta: ezzel együtt Magyarország elvárja, hogy mind a román, mind a bolgár hatóságok értesítsék saját állampolgáraikat a magyar határvédelmi intézkedésekről, arról, hogy Magyarország területére csak magyar állampolgár léphet be személyi forgalom keretében.



Kitért rá: az osztrák hatóságoktól pedig elvárják, hogy tartsák fenn a rendet a határ osztrák oldalán és tegyék lehetővé a magyar állampolgárok és a teherforgalom számára a határátkelőhely használatát.



Bogdan Aurescu román külügyminiszter korábban humanitárius folyosó megnyitását kérte Szijjártó Pétertől, hogy Magyarországon keresztül utazhasson haza az a több mint 3500 román állampolgár, akik a magyar-osztrák határon, Hegyeshalomnál akadtak el, miután Magyarország a koronavírus-járvány miatt lezárta a határait a külföldiek előtt.