Járvány

Koronavírus - Automatikusan jóváírja a Wizz Air a törölt járatok viteldíjának 120 százalékát

Automatikusan jóváírja a Wizz Air a törölt járatok viteldíjának 120 százalékát az ügyfél Wizz-számláján; az utasok bankszámlájukra, bankkártyájukra is visszakérhetik a jegy árának 100 százalékát, ez azonban hosszabb időt vehet igénybe.



Az automatikus visszatérítési folyamat bevezetésével párhuzamosan a légitársaság legkésőbb 2020. április 14-éig átmenetileg felfüggeszti online igénybejelentő rendszerét, hogy kezelni tudja az bejelentések közel százszorosára emelkedő volumenét.



A Wizz azon is dolgozik, hogy az utazási irodán keresztül vásárolt jegy árának visszatérítése is automatikus legyen. Addig az utasoknak az értékesítő irodával kell felvenniük a kapcsolatot - írta a cég keddi közleményében.