Járvány

Koronavírus - Horváth Ildikó: több kórházat járványkórházzá alakítanak

Több kórházat járványkórházzá alakítanak a koronavírus-járvány miatt - közölte az egészségügyért felelős államtitkár a parlament népjóléti bizottságának keddi ülésén.



Horváth Ildikó elmondta, a Kiskunhalason épülő mobil karanténkórház mellett a kiskunhalasi kórház tömbjét is kijelölték erre, továbbá Ajkán, Szekszárdon és Miskolcon lesz ilyen intézmény.



Az államtitkár jelezte: sok "importált" koronavírusos betegre számítanak. Mint mondta, úgy készülnek, hogy Magyarországon is megtörténhet az, ami Ausztriában, ahol egy hét alatt a több tízes esetszámból ezres betegszám lett.



Elmondta azt is, hogy a járványra felkészülés miatt átrendezték az egészségügyi ellátórendszert.