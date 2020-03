Járvány

Orbán Viktor: lezárjuk a határokat

Ma éjféltől betiltják a rendezvényeket, a sportrendezvények zártkapusak lesznek. Az éttermek, a kávézók csak 15 óráig tarthatnak nyitva (kivételt képeznek az élelmiszerboltok és gyógyszertárak). Bezárnak a színházak, a mozik, a szórakozóhelyek.

Lezárják Magyarország határait a személyforgalom elől, az erről szóló nemzetközi egyeztetések folyamatban vannak - jelentette be Orbán Viktor hétfőn az Országgyűlésben napirend előtt. Magyarország területére a jövőben csak a magyar állampolgárok léphetnek be.



Hétfő éjféltől a rendezvényeket általánosan betiltják, sporteseményeket zártkapuk mögött lehet legfeljebb megtartani, ha vállalják a szervezők - jelentette be a miniszterelnök.



Bezárják a szórakozóhelyeket, mozikat, a kulturális intézményeknél látogatási tilalmat vezetnek be - tette hozzá a kormányfő. Az éttermek, kávézók, üzletek csak 15 óráig maradhatnak nyitva, kivéve az élelmiszerüzletek, drogériák, patikák - közölte.



Az egész magyar gazdaság bajba kerül, de nem egy időben: vannak olyan ágazatok, ahol a baj már "bekopogtatott" - mondta a koronavírus-járvánnyal összefüggésben.



A kormányfő közölte: elsősorban a turizmus és a vendéglátás van bajban. Hozzátette, Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert kérte fel, hogy konzultáljon a már bajba jutott ágazatok képviselőivel, hogy gyors intézkedéseket hozhassanak.



Orbán Viktor hangsúlyosan szólt a munkahelyek megvédésének szükségességéről, de elmondta azt is, hogy a járvány a költségvetést és a gazdasági terveket is felülírja. A büdzsét minden szinten újra kell tervezni, amelynek koordinálása a pénzügyminiszter feladata. A Magyar Nemzeti Bank elnökével is felvette a kapcsolatot az ügyben - közölte a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a magyar emberek kellő rugalmassággal fogadták az eddigi intézkedéseket, jelzi, hogy ezekből még számos várható. Mint mondta, a koronavírus kezelése hosszú lesz, mindenkitől megköveteli az alkalmazkodást, hiszen az élet nem olyan lesz, mint ahogy megszoktuk. Megköszönte az egészségügyben dolgozóknak és a rendvédelemnek a munkáját.



A koronavírus terjedése három szakaszra bontható: egyedi, csoportos és tömeges megbetegedések. Magyarország eddig az egyedi szakaszba volt, most fog a csoportosba átlépni. Amíg nincs vakcina, addig a csoportos és tömeges találkozásokat kell csökkenteni.



Orbán Viktor összefoglalta, hogy eddig milyen hatásági intézkedéseket hoztak: beutazási tilalom az érintett országokból, 100 fő feletti beltéri rendezvények megtiltása, egyetemlátogatási tilalom, közoktatás távoktatásra tért át, konténer járványkórház.