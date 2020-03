Járvány

Koronavírus - Együttműködést kér az Ausztriából hazatérőktől a népegészségügyi központ

Együttműködést kér az Ausztriából hazatérőktől a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).



Az NNK vasárnap az MTI-hez eljuttatott közleményében felidézte: pénteken több települést lezártak Ausztriában, mert ismételten nőtt az új koronavírus által okozott igazolt megbetegedések száma. Tudomásuk szerint nagyon sok magyar állampolgár hagyta el a területet még a karantén bevezetése előtt.



Az új koronavírus magyarországi terjedésének csökkentése érdekében az NNK felhívta mindazok figyelmét, akik Ausztria Tirol tartományának Ischgl, Kappl, St. Anton am Arlberg, See, Galtür településein vagy Karintia tartományának Heiligenblut településén jártak és március 3-án vagy azt követően hagyták el, hogy a terület elhagyásától számított 14 napig helyezzék magukat házi karanténba.



Az NNK azt kéri, hogy telefonon jelentkezzenek a lakóhelyük szerinti illetékes járási/kerületi hivatal népegészségügyi osztályánál, vagy az NNK honlapján található megyei elérhetőségen. A hatóság - mint írták - tájékoztatást ad a házi karantén szabályairól, annak egyénre szabott pontos időtartamáról.



Sebastian Kurz osztrák kancellár pénteken jelentette be, hogy azonnali hatállyal karantén alá helyezik a tiroli Panznauntalt és Sankt Anton am Arlberget, miután a tartomány egyes területei különösen fertőzöttek, ezért nagy a kockázata annak, hogy onnan esetlegesen továbbterjed a vírus.