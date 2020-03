Járvány

Megnyílt a karantén a Kútvölgyiben, már lakók is vannak, a Honvéd Kórháznál sátrat állítottak fel

Már pénteken megnyílt a Kútvölgyi karanténkórház. Az Index információi szerint a fertőzésgyanús emberek elkülönítésére kialakított szárnyba már emberek is érkeztek. Eddig a Dél-pesti Centrumkórházban volt a kijelölt karantén.

A kőburkolatától megfosztott, évek óta félkészen álló Kútvölgyi Kórházat nemrég ürítették ki, hogy plusz kapacitásokat szabadítsanak fel, ha a megfigyelésre és elkülönítésére szoruló fertőzötteket el akarják helyezni.

Az épületet belülről rohamtempóban festették ki, újították fel és alakították át. Az épületben több tucat embert tudnak elhelyezni nagyrészt kétágyas szobákban. A kórtermekhez fürdőszoba is tartozik, a két hétre ott lakó emberek ingyen wifit használhatnak.

A kétágyas szobákban való elkülönítés megfelel a protokolloknak, mondta az Index kérdésére egy orvos. Az úgynevezett kohorsz izoláció azt jelenti, hogy az igazoltan azonos kórokozóval fertőzött betegek lehetnek egy kórteremben, és az őket gondozó egészségügyi személyzet is csak velük foglalkozik, azaz ők a nem fertőzött betegek ápolásában nem vesznek részt.

A Kútvölgyi karanténban lehetőség lesz arra is, hogy a párok és családok együtt töltsék el a karantén idejét.

Péntek este sátrakat állítottak fel a Honvéd Kórháznál. Az Index kérdésére a Honvédelmi Minisztérium ezt válaszolta:

“A veszélyhelyzetre való tekintettel, a teljes körű látogatási tilalom elrendelésével, átmenetileg megváltozik az Honvédkórház Sürgősségi Betegellátó Centrumának gyalogos megközelíthetősége.

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a Sürgősségi Betegellátó Centrumot, a kórház osztályait és a szakrendelőket kizárólag a Róbert Károly körút felől lehet megközelíteni. A Pap Károly utcai főbejáratot átmenetileg lezártuk.

A jelenleg használható bejáratnál fogadó sátrat állítottunk fel annak érdekében, hogy a sürgősség ellátásra érkező betegeknél, elkülönítés mellett egy úgynevezett az elővizsgálatot tudjunk végezni. A sátorban betegellátás nem történik.”