Járvány

Koronavírus - Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében az egyetemeken csütörtökre és péntekre kétnapos oktatásmentes időszakot rendeltek el, március 16-tól 20-ig előrehozott tavaszi szünet, ezt követően távoktatás lesz. A kollégiumokat érintően vannak eltérések az egyes intézmények szabályozásai között, de a külföldi hallgatók jellemzően maradhatnak.



A Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely szerdán kora délután jelentette be, hogy rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdet ki a kormány a koronavírus elleni védekezés érdekében. Közölte: intézménylátogatási tilalmat rendelnek el a magyarországi egyetemeken. Mostantól az egyetemi oktatás csak távoktatás formájában valósulhat meg, az egyetemi épületek be fognak zárni - tette hozzá.



A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen március 12-22. között a hallgatók nem látogathatják az egyetemet és más felsőoktatási intézményt sem, mentesülnek tanóra-látogatási kötelezettségeik alól. Március 23-tól távoktatás lép életbe. Az egyetemi kollégiumban lakók továbbra is a kollégiumban maradhatnak. Aki a kollégisták közül az elmúlt 14 napon belül külföldön járt, hazatérése után köteles 14 napig távol maradni az egyetemtől és kitölteni a járványügyi kérdőívet.



Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) valamennyi hallgatót távolmaradási kötelezettség terhel március 12-től visszavonásig. A magyar hallgatóknak a kollégiumi tartózkodási helyükről otthonukba kell távozniuk. A nemzetközi és külhoni hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett. Az ELTE egésze március 23-tól az ellenkező rendelkezésig távolléti oktatásra áll át.



A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a magyar állampolgárságú kollégistáknak március 13-án éjfélig kell elhagyniuk a kollégiumokat és otthonukba visszatérni. A nemzetközi hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett. Kollégiumi lakó a kollégium területén vendéget nem fogadhat, ott közösségi rendezvények, események nem tarthatók.



A Semmelweis Egyetemen március 23-tól e-learning keretében folyik az oktatás. Az intézménylátogatási tilalmat visszavonásig rendelte el a kormány - közölték. Ezzel együtt felszólították a Semmelweis Egyetem munkatársait és hallgatóit, hogy ne utazzanak külföldre. A kivételes esetben szükséges hivatalos utakhoz rektori engedély szükséges. A nemzetközi hallgatóknak azonban lehetőségük van hazamenni. A magyar hallgatóktól azt kérik, hogy lehetőség szerint március 13-ig a kollégiumokból utazzanak haza lakhelyükre, ettől eltérni rektori engedéllyel lehet. A nemzetközi hallgatóknál a kollégiumi tartózkodás engedélyezett.

A Budapesti Corvinus Egyetemen a tavaszi szünetet követő időszak oktatási tevékenységéről a következő napokban további részletes tájékoztatást adnak. A kollégiumokban lakó magyar diákokat arra kérik, hogy az oktatási szünet alatt utazzanak haza, csak kivételesen indokolt esetben vegyék igénybe a kollégiumi szolgáltatást. A külföldi diákoknak továbbra is biztosított a kollégiumi ellátás. A diákigazolványok érvényességi ideje a rendkívüli helyzet idejére automatikusan meghosszabbodik.



A Szegedi Tudományegyetemen minden magyar állampolgár hallgató március 13-ig köteles az egyetemi kollégiumi épületből teljes körűen kiköltözni és otthonába hazatérni. A külföldi állampolgár hallgatók részére a kollégiumi lakhatást a Szegedi Tudományegyetem továbbra is biztosítja.



A Debreceni Egyetemen március 12-től a hallgatók nem látogathatják az oktatási épületeket. Az egyetemen működő munkacsoport arra kéri a kollégistákat, hogy a saját és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében utazzanak haza.



A Miskolci Egyetemen március 13-án 18 óráig kell elhagyniuk a kollégiumot a magyar hallgatóknak. A külföldiek szállásolását a továbbiakban is megoldják.



A Pécsi Tudományegyetem azt közölte: további rendelkezésig lehetőség szerint a hallgatók az egyetem épületeit ne látogassák. Ez a kérés a dolgozókra további intézkedésig nem vonatkozik.



A veszprémi Pannon Egyetemen március 12-től - az intézkedés visszavonásáig - a hallgatók nem tartózkodhatnak az egyetemen. A magyar állampolgárságú hallgatók a kollégiumot legkésőbb március 13-án 16 óráig kötelesek elhagyni, a külföldiek maradhatnak. A következő napokban az egyetem vezetése megvizsgálja, hogy az oktatás március 23-tól kezdődően milyen feltételekkel és formában valósítható meg. Felhívták a figyelmet továbbá arra, hogy a rendkívüli tavaszi szünet ideje alatt ne utazzanak külföldre, lehetőség szerint tartózkodjanak lakóhelyükön.



Azt valamennyi intézmény tájékoztatásában kiemelték, hogy az életbe lépett intézkedések az egyetemek dolgozóit, oktatóit nem mentesítik a munkavégzés alól. Az egyetemek nem zárnak be, az oktatás távoktatás keretében folytatódik.



Az életbe lépett intézkedések a köznevelést nem érintik. Sőt, a rendelet kimondja: az összehangolt védekezés érdekében köznevelési intézményben rendkívüli szünetet az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el.