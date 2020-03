Járvány

Operatív törzs: nem léphetnek be a határon románok és koreaiak

A korábbiaktól eltérően délután 3 órakor kezdődött az operatív törzs sajtótájékoztatója a koronavírussal kapcsolatos legfrissebb információkról. 2020.03.12 16:57 Ma.hu

A korábbiaktól eltérően délután 3 órakor tartották az operatív törzs sajtótájékoztatóját a koronavírussal kapcsolatos legfrissebb információkról.



Lakatos Tibor, az operatív törzs szóvivője elmondta, 3-mal nőtt a Magyarországon csütörtökön a fertőzöttek száma, így 16 fertőzött van.



"A kormány a veszélyhelyzet kihirdetése után megtette a szükséges lépéseket a járvány terjedésének megakadályozására. 0 óra óta ellenőrzik a szlovén és osztrák határ ellenőrzését" - jelentette be. Okmányokat és a mentőszolgálat bevonásával egészségi állapotot is ellenőriznek öt határátkelőn.



Bejelentette, reggel 8 órai adat szerint 4 embert helyeztek karanténba, ők Olaszországból érkezve jöttek át a határon.



Román és koreai állampolgárokat is ellenőriztek a határon, őket nem engedték be Magyarország területére.



Csütörtökön leszállt Ferihegyen egy Alitalia repülőgép, ez csak olaszokat szállít haza, a személyzet nem szállt le a gépről.



Lakatos Tibor megerősítette, a rendkívüli helyzet fenntartása alatt lejáró személyi okmányokat nem kell meghosszabbítani.



Hozzátette még: a csütörtöki naptól az egyetemi hallgatók nem léphetnek be intézményeikbe, az egyetemek nagy része az "e-learning" módszerét választotta.



Külföldi iskolai kirándulást tilos szervezni, a már megszervezetteket le kell mondani.

Szlávik János, a Szent László Kórház osztályvezető főorvosa elmondta, az egyik új pozitív eset az egyik rendbontó iráni. Hozzátette, van egy olyan koronavírusos beteg, aki nem járt mostanában külföldön, és nem is találkozott olyannal, aki igen. Megerősítette, hogy van egy gyógyult koronavírusos beteg is.