Járvány

Koronavírus - Pedagógus-szakszervezetek rendkívüli tanítási szünet elrendelését kérik

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) egyaránt azon az állásponton van, hogy szükséges a közoktatási intézmények bezárása, a rendkívüli tanítási szünet elrendelése a koronavírus-járvány miatt Magyarországon.



Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke egy más témában tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten azt mondta: azt tapasztalják, hogy sorra zárják be a környező országokban a közoktatási intézményeket az ott dolgozók, a gyermekek és az egész társadalom védelme érdekében. Kitért arra, hogy Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán azt mondta, hogy az iskolák bezárását a kormány jelenleg nem tartja indokoltnak. Ezzel a Pedagógusok Szakszervezete nem ért egyet, szükséges a rendkívüli tanítási szünet bevezetése - jelentette ki a szakszervezeti vezető.



Hozzáfűzte: ez azért fontos, mert bár a fiatalok megbetegedési rátája alacsony, de nagy veszélyt jelentenek vírushordozóként. Emellett a pedagógusok és oktatásban dolgozók átlagos életkora magas, 48-50 év, az ő védelmük érdekében is szükséges ezt a lépést megtenni - hangsúlyozta Szabó Zsuzsa.



Az érdekvédelmi szervezet elnöke szerint erre lehetőséget ad a nemzeti köznevelésről szóló törvény és a tanév rendjét szabályozó Emmi-rendelet is. Az érintett munkanapok ledolgozásán, a tanítási szünet kezdő és végnapjának módosításán, átcsoportosításán túl arra is van megoldás, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a törvényben meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Ekkor az iskola gondoskodik az elmaradt tananyag 2020/21-es tanévben történő feldolgozásáról - ismertette.



A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott közleményében szintén a rendkívüli tanítási szünet bevezetése mellett érvelt. Azt írták: a nyilvánosságra hozott adatok szerint igaz, hogy az átlagos kontaktok alapján a fertőzés valószínűsége 8 százalékos, de a családon belül és zárt csoportokon belül ennek akár hatszorosa lehet a fertőzés veszélye. Bár a fiatal korosztály megbetegedési rátája alacsony, észrevétlen vírushordozóként azonban nagy veszélyt jelenthetnek a vírus terjedése szempontjából - mutattak rá.



Azt a tényt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a pedagógusok átlagéletkora már igen magas, és sok intézményben a nyugdíjas kollégák alkalmazásával tudják csak enyhíteni a tanárhiányt - jegyezte meg az érdekvédelmi tömörülés.



Hozzátették: csak akkor kell elrendelni a tanítási napok pótlását, ha a szünet miatt az előírt követelmények átadását, elsajátítását nem lehet megoldani. Amennyiben az iskola távoktatást szervez, a tantervi követelmények elsajátítása megoldható.



Azt is fontos tudni, hogy tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletet lehet módosítani, és szükség esetén a tanítási év rövidíthető - írták.