Járvány

Koronavírus - Paksi atomerőmű: aktualizálták a járványügyi tervet

A koronavírus jelen ismeretek szerint várható következményeinek megfelelően aktualizálta pandémiás - járványügyi - tervét a paksi atomerőmű - írta szerdán honlapján az erőmű.



A tervet az országos tisztifőorvos jóváhagyta - olvasható a közleményben.



Az atomerőműben már március 2-án felfüggesztették a látogatásokat, leállították a közösségi eseményeket, képzéseket, utazási korlátozásokat vezettek be, illetve fokozták az egészségügyi és higiéniás fegyelmet. Az erőmű pandémiás vezetői csoportja naponta tart értekezletet, így a veszélyhelyzet kihirdetésének megfelelő további intézkedésről is azonnal dönt, és azokat a szervezettel végrehajtja - áll a közleményben.



Hangsúlyozták, hogy a paksi atomerőmű a pandémiás tervnek megfelelően a vírus esetleges további terjedése esetén is képes biztonságosan működni.