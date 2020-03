Járvány

Koronavírus - Minden megyeszékhelyen elmaradnak a március 15-ei megemlékezések

Egerben és Szekszárdon is úgy döntöttek szerdán, hogy a koronavírus-fertőzés elkerüléséért nem tartják meg a március 15-ei ünnepi programokat, így egyetlen megyeszékhelyen és megyei jogú városban sem lesz megemlékezés. 2020.03.11 20:10 MTI

Korábban Békéscsabán, Debrecenben, Érden, Győrben, Hódmezővásárhelyen, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Sopronban, Szegeden, Székesfehérváron, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen is bejelentették, hogy elmaradnak a március 15-ei városi megemlékezések.



Egerben is elmarad március 15-én az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett városi ünnepség - közölte a helyi önkormányzat sajtóreferense szerdán az MTI-vel.



Szalay Andrea tájékoztatása szerint a városháza a lakosság biztonságáért, a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozásáért hozta meg döntését.



Jelezte: aki mégis szeretné leróni tiszteletét és koszorút helyezne el az ünnep alkalmából, a megemlékezés tervezett helyszínén, a Petőfi Sándor téren, a költő szobránál egyénileg teheti ezt meg.



Szekszárdon is elmarad a március 15-i városi ünnepség a helyi operatív törzs szerdai döntése értelmében - közölte Balázs László, az önkormányzat kommunikációs munkatársa az MTI-vel.



Azt mondta: a Babits Mihály Általános Iskola diákjainak ünnepi műsorát felvételről vasárnap délelőtt 10 órakor a Babits Mihály Kulturális Központjának közösségi oldalán lehet megnézni.