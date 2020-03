Járvány

Felfüggesztik az elsőajtós felszállást a BKK járatain

Megalakult a Budapesti Egészségügyi Fórum (BEF), és néhány döntést már be is jelentett a Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester.



- A BKV járatain még gyakrabban fognak fertőtleníteni.

- A dolgozókat rendszeresen tájékoztatják az óvintézkedésekről.

- A BKK határozatlan időre felfüggeszti az elsőajtós felszállásra vonatkozó szabályokat, vagyis a járműveken minden ajtón fel lehet szállni az utasoknak.

- A már utcán lévő tájékoztató kampány angol nyelvű változatát is elkészítik, a Budapestre érkező turistákat a szabályok, előírások betartására szólítják fel. A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ az állami turisztikai ügynökséggel folyamatos kapcsolatban teszi meg a szükséges lépéseket.

- A hajléktalanellátó intézményeknek külön protokollt dolgoznak ki, az ott dolgozók és a hajléktalanok egészségének védelme érdekében.

- Az intézményeket felkészítették arra, hogy a kormány döntése esetén azonnali hatállyal felfüggesszék működésüket, rendezvényeiket. Ez érinti mindenekelőtt a budapesti színházakat, a mozihálózatot, a múzeumokat és más intézményeket.

- Kérik a kormányt, hogy a Budapestre tervezett nagy létszámú rendezvények esetén időben adjon világos iránymutatást a szervezőknek, fenntartóknak. Sürgetik, hogy mielőbb döntsenek a Giro d'Italia kerékpárosverseny magyarországi szakaszának elhalasztásáról.

- Az otthoni munkavégzésre vonatkozó iránymutatást eljuttatják az intézményeknek.



Karácsony Gergely azt írta, hogy tisztában van az operatív törzs leterheltségével, de a főjegyző levelére, benne sok kérdésre még nem kaptak hivatalos választ.