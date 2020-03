Járvány

Koronavírus - veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormány

Azok a döntések, amiket a kormány meghozott, bizonyos tekintetben példátlanok a rendszerváltás óta eltelt harminc év történetében – így vezette fel szerdai bejelentését Gulyás Gergely.



Gulyás az Operatív Törzs szerdai tájékoztatóján bejelentette, hogy a koronavírus elleni védekezés miatt a kormány úgy döntött, hogy:



rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet rendeltek el az ország teljes területére.



Ennek értelmében beutazási tilalmat rendeltek el:

- Olaszországból,

- Kínából,

- Dél-Koreából és

- Iránból



Ezekből az országokból senki nem léphet be az országba, kivéve a magyar állampolgárok, akik azonban egyből otthoni karanténba kerülnek. Ezt a rendőrség fogja ellenőrizni. Bejelentették továbbá, hogy a szlovén és az osztrák határokon is szigorítások lesznek, a vonatok és a buszok közlekedését leállítják. Ha a határokon valaki valótlan állít, honnan lépne be az országba, azt szankcionálják, de ellenőrizni is tudják, például cellainformációk alapján.



Ezek az intézkedések a lehető leghamarabb, de legkésőbb éjféltől lépnek életbe. A tárcavezető elmondta azt is, hogy az európai góc Olaszországban van, ezért a magyarok Szlovéniával és Ausztriával hangolja össze lépéseit.



Továbbá bejelentették: az egyetemeken intézménylátogatási tilalmat rendeltek el, itt csak távoktatás lehetséges.



Az épületek bezárnak, ennek az oka a sok külföldi hallgató. Az európai helyzet azonban nem indokolja, hogy az iskolák is bezárjanak, mivel a gyerekek a legkevésbé kitettek a vírusnak, de a kormány folyamatosan figyeli a helyzetet. De a Határtalanul programot felfüggesztik, a külföldi kirándulásokat pedig a diákoknak is megtiltják.



A kormány megtiltotta a 100 főnél nagyobb beltéri, valamint az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását.