Koronavírus - Az operatív törzs veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak

Rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs az új koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására - jelentette be Gulyás Gergely szerdán Budapesten.



A javaslatot azzal indokolta a közmédiának nyilatkozva, hogy szintet kell lépni a védekezésben.



Gulyás Gergely azt mondta, a kormánynak arról a javaslatról is döntenie kell, hogy az osztrákokkal egyetértésben lezárja-e a határokat az Olaszországból érkezők előtt, a magyar állampolgárok bejöhetnének, de rájuk automatikus karantén várna.



A miniszter közölte, az operatív törzs azt is javasolja a kormánynak, hogy a száz főnél nagyobb beltéri rendezvényeket tiltsa meg. A veszélyhelyzet elrendelése lehetővé teszi, hogy például házi karanténokat is el lehessen rendelni, és hogy a védekezéshez szükséges eszközöket biztosítsák - tette hozzá.



Gulyás Gergely hangsúlyozta, mindent megtesznek annak elkerülésére, hogy "csoportosan megjelenjen a betegség Magyarországon".



Emlékeztetett arra, hogy rendkívüli jogrend országos elrendelésére az elmúlt években nem volt példa, de az árvíz idején több térségben elrendeltek ilyet.