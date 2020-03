Világvége

Nem pusztult el több erdő tavaly az Amazonas térségében a tűz miatt, mint átlagosan az elmúlt 17 évben

Bár tavaly is több ezer tűz lángolt fel az Amazonas erdőiben, de egy részletes tanulmány szerint az elmúlt 18 évben lényegében átlagosan nem változott a Brazíliában pusztító tüzek száma. 2020.03.10 17:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Amazonas térségében megszokottak az erdőtüzek, de a klímaváltozás és az erdőirtás miatt évről évre jelentős eltérések figyelhetők meg velük kapcsolatban. A tavaly pusztító tüzek nagy nemzetközi figyelmet keltettek, megnőtt az igény a friss adatok iránt, különösen Brazíliát illetően. A friss adatokat azonban eddig nem hasonlították össze a hosszú távú megfigyelésekkel.



A Remote Sensing folyóiratban részletesen publikált tanulmány kutatói az Európai Űrkutatási Ügynökség (ESA) Klímaváltozási Kezdeményezés (CCI) projektjének adatait elemezték. A Dél-Amerikában 2018-ban és 2019-ben leégett területekről kapott adatokat vetették össze a 2001 és 2018 közötti időszak éves átlagaival - számolt be róla az ESA honlapja.



A jelentés szerint a Dél-Amerikában 2019-ben teljesen felperzselt terület nagysága 70 százalékkal nagyobb volt, mint 2018 azonos időszakában, ugyanakkor csak kicsit volt nagyobb, mint az elmúlt 17 év átlaga. Ezek az adatok különösen Brazíliát illetően érdekesek: 2019-ben csak 1,7 százalékkal nőtt a leégett területek nagysága a hosszú távú éves átlaghoz viszonyítva.



Emilio Chuvieco, a CCI tüzekkel kapcsolatos projektjének tudományos vezetője rámutatott annak jelentőségére, hogy kutatásokkal vizsgálják az erdőtüzeket, és felmérjék a mértéküket, különösen olyan térségekben, mint az Amazonas. Egyúttal a hosszú távú trendek meghatározásának fontosságát is kiemelte, amit az olyan nagy felbontású érzékelők, mint a Copernicus Sentinel-2 mulispektrális műszerekkel történő megfigyelés tesz lehetővé.



A Föld ökoszisztémájában alapvető szerepet játszik a biodiverzitás, amely a trópusi őserdőket benépesíti. Az erdőkben pusztító tüzek mértékének meghatározása fontos, nemcsak a biodiverzitás megőrzése miatt, hanem a tüzek légköri hatásai miatt is, mivel az elégett biomassza növeli a légkörbe kerülő üvegházhatású gázok mennyiségét.