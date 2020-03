Járvány

Koronavírus - Újabb három fertőzött van Magyarországon

Újabb három koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon, mindhárman iráni állampolgárok - közölte a kormányzati koronavirus.gov.hu kedd délelőtt.



Ezzel 12-re emelkedett az igazoltan koronavírussal fertőzött emberek száma az országban. Karanténban továbbra is 67 ember van, a szakemberek 362 mintavételt végeztek.



A kormányzati honlapra feltett közleményben az áll, a Szent László Kórházban már napok óta járványügyi zárlat alatt álló újabb három iráninál, a Semmelweis Egyetem hallgatóinál diagnosztizáltak új koronavírus-fertőzést (COVID-19).



"Mindhárman az elsőként diagnosztizált iráni fiatal új koronavírus-pozitív betegekhez kapcsolódó járványügyi kontaktuskutatás során kerültek a népegészségügyi hatóság látókörébe" - írták.



Az országos tisztifőorvos által kiadott eljárásrendnek megfelelően az ő esetükben is haladéktalanul megkezdődik a járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás.



A népegészségügyi hatóság kikérdezi őket is, ahogy minden egyes fertőzöttet, hogy az elmúlt két hétben - a kórházba bekerülésük idejét is figyelembe véve - hol és kikkel álltak szoros kapcsolatban.



A Magyarországon hivatalosan is igazolt koronavírus-fertőzöttek között így már nyolc iráni, egy brit és három magyar állampolgár van.