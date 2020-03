Járvány

Kiengedték a Szent László Kórházból a koronavírus-gyanúval bevonult holland férfit

Hétfő este kiengedték a Szent László kórházból a saját magán a koronavírus jeleit felfedező, ezért pénteken bevonuló Magyarországon élő holland férfit - jelentette be Szaniszló Sándor, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere kedd reggel a Facebookon.



A polgármester hivatalosan nem kapott semmiféle tájékoztatást a kerületben élő férfi állapotáról, de személyes kapcsolatban volt vele, és “közvetlenül tőle származó” információ alapján a vérvételen kívül két teszt is negatív volt.



Mint ismeretes, a magyarul is kiválóan beszélő férfi csütörtökön azért kereste fel a kerületi szakrendelőt, mert rosszul érezte magát és lázas volt, és ennek kapcsán felötlött benne, hogy körülbelül két hete Hollandiában kapcsolatba került egy új koronavírussal fertőzött beteggel. Ezután kihívták a mentőt, mely azonban egy óra elteltével sem érkezett meg, a férfi így - kissé kaotikus körülmények között- maga ment el a koronavírus-gyanús esetekkel foglalkozó Szent László Kórházba.