Járvány

Koronavírus - Felfüggesztették az eltávozást a magyar börtönökből

A koronavírus-fertőzés elleni védekezés jegyében a büntetés-végrehajtási szervezet felfüggesztette az ideiglenes intézetelhagyások - kimaradás, eltávozás - engedélyezését a fogvatartottak számára; a látogatás során a fogvatartottak és hozzátartozóik "fizikális érintkezése" nem lehetséges - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) hétfőn az MTI-vel.



A szervezet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) koronavírus-fertőzéssel kapcsolatban kiadott szakmai protokollját követve kiemelt feladatként kezeli a személyi állomány és a fogvatartottak egészségügyi állapotának megóvását és a fertőzésveszély megelőzését a hazai börtönökben - hangsúlyozták a közleményben.



Kiemelték, hogy a börtönök felkészültek - a járványügyi helyzettől függő - szükséges intézkedések bevezetésére, ugyanakkor már most valamennyi büntetés-végrehajtási intézetben folyamatos a felület- és eszköz-fertőtlenítés, illetve ellátták az egészségügyi személyzetet védőeszközökkel és érintés nélküli digitális hőmérőkkel.



Emellett rendszeresen felhívják a személyi állomány és a fogvatartottak figyelmét a fertőzést megelőző higiéniai szabályok betartására, a napi többszöri kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetősége is biztosított - írták.



Tudatták azt is, hogy a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs döntése alapján felfüggesztették az ideiglenes intézetelhagyások engedélyezését a fogvatartottak számára, beleértve a korábban engedélyezett, de még meg nem kezdettek végrehajtását is.



Ezzel kizárják annak lehetőségét, hogy az eltávozásról vagy kimaradásról visszaérkezők által - esetlegesen - bejuthasson a koronavírus a börtönök falain belülre, ezzel veszélyeztetve a testület személyi állományát és a teljes fogvatartotti közösséget. A már engedélyezett kérelmeket - amennyiben azok indoka továbbra is fennáll - utólag pótolják - fűzték hozzá.



A BVOP közölte azt is, hogy a büntetésüket kezdő elítéltek egészségügyi befogadása alkalmával úgynevezett közegészségügyi-járványügyi vizsgálaton esnek át, enélkül közösségbe nem helyezhetőek.



A vizsgálat minden esetben kiterjed a testhőmérséklet mérésére és az utazási előzmények kikérdezésére. Fertőzés gyanúja esetén az érintettet azonnal elkülönítik, amíg a laborvizsgálati eredmények megerősítik vagy kizárják a koronavírus jelenlétét.



"Amennyiben az eredmény pozitív és a fogvatartott polgári egészségügyi intézménybe szállítása és járványügyi elkülönítése indokolt, úgy azt a mindenkori biztonsági szabályok betartásával, egyben az intézkedést végrehajtó személyi állomány egészségügyi védelmének biztosításával hajtják végre" - írták.



A BVOP megelőző intézkedéseket vezetett be a látogatófogadással kapcsolatban is: a fogvatartottak és hozzátartozóik "fizikális érintkezése" nem lehetséges a látogatás során. Emellett kiemelt figyelemmel kezelik azokat a fogvatartottakat, akiknek külföldi hozzátartozóik vannak.

A fogvatartottak külön tájékoztatást kaptak arról, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel történik a korlátozás, amit tudomásul vettek - olvasható a közleményben.



A BVOP tájékoztatása szerint valamennyi bevezetésre kerülő - az aktuális járványügyi helyzethez igazodó - megelőző intézkedésről mind a fogvatartottak, mind hozzátartozóik, kapcsolattartóik tájékoztatást kapnak, emellett a büntetés-végrehajtási szervezet hivatalos weboldalán (bv.gov.hu) is elérhetőek lesznek a legfrissebb információk.