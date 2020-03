Járvány

Rendőrök vigyáznak az irániakra a Szent László Kórházban

Az Operatív Törzs aktuális híreit hétfőn a szokott módon 14 órakor ismertették a sajtó képviselőivel a Miniszterelnöki Kabinetirodán.



Lakatos Tibor, az Operatív Törzs szóvivője ismertette, 2 fővel nőtt az elmúlt 24 órában a fertőzöttek száma, ők egy iráni és egy magyar állampolgár. Hozzátette, minden környező országban nő a fertőzöttek száma.



Bejelentették az is, hogy Észak-Olaszországból Budapestre és Debrecenbe nem jönnek utasszállítók mindaddig, amíg nem javul a helyzet.



"Továbbra is érkeznek a telefonhívások a zöld számokra, a mai napon 155 hívás. 1669 levél érkezett, a mai napon 55 darab. A zöld számok nem a betegség bejelentésére szolgálnak, hanem alapvetően információszolgáltató tevékenységet végeznek, a betegeknek a háziorvost kell felhívni" - hívta fel a figyelmet.



Elmondta azt is, a Szent László Kórház karanténjában tartózkodó irániak nem mindegyike együttműködő, "nem megengedhető" magatartást tanúsítanak, ezért rendőrök vigyáznak a Szent László Kórházban. Többek között székeket dobáltak ki az ablakon.



"A járványügyi szabályok be nem tartása bűncselekménynek minősül" - hívta fel a figyelmet, hozzátéve, az érintett külföldiek kitoloncolhatók az országból. Szlávik János elmondta, a karanténszabályokat megszegők esetében újrakezdődik a 14 napos karantén.



Mint kiderült, az irániak nem kaphatnak beutazási vízumot, a vízummal rendelkező irániak beléptetését pedig a külügy meg fogja akadályozni a vízum visszavonásával.



A Szent László Kórház osztályvezető főorvosa a tájékoztatón elmondta, 5 iráni koronavírusos van a kórházban, de csak az egyik idős beteg állapota súlyos.



"Jelenleg 54 embert tartunk karantén alatt. Egyre többen már elhagyhatták a karantént, a korábban behozott diákcsoport is a kísérőkkel már nincs karanténban" - jelentette be.



Kérdésre válaszolva Lakatos Tibor elmondta, a korábban bejelentett, börtönökben gyártott 1,2 millió szájmaszk "az egészségügy tartaléka", az álhírekkel kapcsolatban pedig a Nemzeti Nyomozó Iroda van munkában.



"Négy büntetőeljárás zajlik közveszéllyel fenyegetés miatt, egy elkövető beazonosítása már megtörtént" - ismertette.



A tájékoztatás szerint a Facebookon szabályos és megengedett állampolgárokkal kapcsolatot felvenni.



A tájékoztatás szerint hamarosan lehetséges lesz magánellátásban koronavírustesztet igénybe venni, ám ez nem fogja befolyásolni az eddigi protokollt, ezzel kapcsolatban hozzátette: az egyes országok gyakorlatai nem azonosak; Olaszország megengedőbb, Francia-, Német- és Magyarország szigorúbb.



Megerősítette: a hétfői nappal változni - még jobban szigorodni - fog a koronavírus vizsgálati protokollja.