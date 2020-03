Járvány

Koronavírus - Kilencre nőtt az új koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon

Az új két beteg a már korábban új koronavírus pozitív betegekhez kapcsolódó járványügyi kontaktus-kutatás során került a népegészségügyi hatóság látókörébe.

Kilencre nőtt az új koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, miután egy újabb iráni diáknál és egy magyar nőnél diagnosztizálták a fertőzést - olvasható a koronavirus.gov.hu honlapra hétfőn feltett közleményben.



A tájékoztatás szerint a Szent László Kórházban járványügyi zárlat alatt álló, a Semmelweis Egyetemen tanuló iráni hallgatónál és egy magyar nőnél - az idős magyar férfi beteg 74 éves feleségénél - diagnosztizáltak új koronavírus-fertőzést (COVID-19).



Mindketten a már korábban új koronavírus pozitív betegekhez kapcsolódó járványügyi kontaktus-kutatás során kerültek a népegészségügyi hatóság látókörébe.



Az országos tisztifőorvos által kiadott eljárásrendnek megfelelően az ő esetükben is haladéktalanul megkezdődik a járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás. A népegészségügyi hatóság kikérdezi őket is, hogy az elmúlt két hétben hol és kikkel álltak szoros kapcsolatban.



Velük együtt az országban eddig 9 új koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 5 iráni, 1 brit, és 3 magyar állampolgár.



Az első két fertőzött két iráni egyetemista, egyikük egy gyógyszerészhallgató, a másik a Szent István Egyetem hallgatója. A harmadik beteg egy brit férfi, aki Debrecenben él és gyakran járt Milánóba. A negyedikre kontaktkutatások során találtak rá, ő a gyógyszerészhallgató barátnője. Az ötödik beteg egy 70 éves magyar, súlyosan beteg férfi. Vele kapcsolatban azt valószínűsítik, hogy külföldön élő fia fertőzhette meg, aki február közepén látogatta meg, előtte pedig Olaszországban és Párizsban is járt. A hatodik fertőzött egy 22 éves iráni férfi, aki a Magyarországon elsőként diagnosztizált iráni gyógyszerészhallgatóval együtt egy születésnapi partin vett részt. A hetedik beteg a brit férfi 59 éves magyar felesége. A nyolcadik és kilencedik beteg a most diagnosztizált iráni egyetemista, valamint az idős magyar beteg férfi felesége.



Eddig 3 magyar állampolgárnál diagnosztizálták az új koronavírust Magyarországon: a brit férfi magyar feleségénél, az idős beteg férfinél és az ő feleségénél.