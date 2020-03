Járvány

Koronavírus - Hétfőtől nem fogad járatokat Milánóból, Bergamóból és Trevisóból a budapesti repülőtér

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hétfőtől nem fogad járatokat a koronavírus-járvánnyal érintett észak-olasz városokból - közölte a Budapest Airport Zrt. vasárnap az MTI-vel.



Azt írták: kormányzati döntés értelmében a magyarországi repülőterek hétfőtől nem fogadhatnak járatokat a koronavírus járvánnyal érintett észak-olasz városokból. A korlátozás Milánó és Bergamo esetében hétfőn 0 órakor, Treviso esetében hétfőn délben lép életbe.



A Milánó Malpensa-Budapest vonalon a WizzAir heti 11, a Bergamo-Budapest és a Treviso-Budapest vonalakon a Ryanair heti 12, illetve 4 járatot közlekedtet.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a korábban hozott hatósági intézkedéseknek megfelelően a Kínából közvetlen járattal érkező utasok, illetve a határátlépésre jelentkező iráni állampolgárok testhőmérséklet mérése továbbra is érvényben van a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Az intézkedések elrendelése óta összesen 77 légijárat 5919 utasa és 416 fős személyzete esett át hőmérős szűrésen - közölték.



Hozzátették: a kínai Sanghai Airlines már korábban felfüggesztette a Csengtuba, Hszianba és Sanghaiba közlekedő közvetlen járatait, és ugyanígy tett a kínai Hainan Airlines a Csungkingba, illetve a lengyel LOT légitársaság a Szöulba közlekedő közvetlen járataival is. Az Air China Peking-Budapest járatát pedig a korábbi heti három helyett már csak heti egyszer közlekedtetik.



A Budapest Airport arról is tájékoztatott: folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a hatóságokkal, a repülőtéren szórólapokkal, valamint információs táblákkal tájékoztatják az utasokat a legfontosabb tudnivalókról, továbbá arról, hogy mi a teendő, ha utazás során betegnek érzik magukat.



Hangsúlyozták: a repülőtér üzemeltető jelentős, százmillió forintos nagyságrendű felszereléssel és eszközzel rendelkezik a szükséges védőfelszerelésekből és a fertőtlenítéshez szükséges anyagokból, továbbá biztosítani tudják a megfelelő elkülönítő helyiségeket is.