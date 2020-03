Járvány

Koronavírus - Jól van a Debrecenben kezelt beteg, további két gyanús esetet vizsgálnak

Stabil, jó általános állapotban van a koronavírus-fertőzéssel Debrecenben kezelt beteg - közölte a Debreceni Egyetem Kenézy kórháza infektológiai intézetének igazgató főorvosa pénteken, az egyetemi operatív törzs ülését megelőző rögtönzött sajtótájékoztatóján.



Várkonyi István elmondta: az angol férfi - aki múlt szombaton a Wizz Air milánói repülőjáratával érkezett Debrecenbe, és csütörtökön mutatták ki nála a koronavírust -, a megfigyelés időszakában lázmentes lett, vesefunkciója működik, folyadékot fogyaszt, állapota stabil. Jelenleg gyógykezelés alatt áll, most zajlanak a diagnosztikai megerősítő vizsgálatok, azután döntenek arról, hogy a kezelése a debreceni Kenézy egyetemi kórházban folytatódik tovább, vagy átszállítják a budapesti kijelölt kórházba.



A főorvos hozzátette: további két gyanús esetet is vizsgálnak az intézetükben, mindketten a megfertőződött angol férfi magyar állampolgárságú családtagjai. Ellátásuk, diagnosztizálásuk pénteken megkezdődött, legkésőbb szombat reggelre derül ki, hogy ők is megfertőződtek-e a koronavírussal - jegyezte meg a szakember.



Szilvássy Zoltán, az egyetem rektora azt mondta, a Kenézy kórház infektológiai intézetében az elmúlt két hétben jelentős fejlesztések történtek, felkészültek akár a legsúlyosabb betegek fogadására, kezelésére is.



A hallgatók között jelenleg nincs beteg.



"Ha a közösségen belül bármilyen apró jelét észlelik a betegség terjedésének, két hétre bezárják az egyetemet" - jelezte a DE rektora.