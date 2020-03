Járvány

Győrfi Pál: mi a teendő koronavírus-gyanú esetén?

"Mit tegyen, ha koronavírus-fertőzöttnek érzi magát?" címmel tettek fel videót a kormány Facebook-oldalára csütörtök este.



A felvételen Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője kifejti: ahhoz, hogy egyáltalán felvessék a koronavírus-fertőzés gyanúját, néhány feltételnek teljesülnie kell.



Kérdés, hogy az ember járt-e olyan térségben, amely veszélyeztett területnek számít. Esetleg volt-e szoros kontaktusban valakivel, aki fertőzött, akiről tudja, hogy koronavírus-fertőzése van. Ha valamelyikre igen a válasz, és tünetei is vannak, a legfontosabb, hogy ne menjen közösségbe, orvosi rendelőbe se, hanem telefonon vegye fel a kapcsolatot háziorvosával, aki gondoskodik további ellátásáról.



Emlékeztetett, a három legfontosabb tünet: száraz köhögés, 38 fok feletti láz, nehéz légzés. Ugyanakkor megjegyezte, hogy e tünetek influenzát, náthát is jelezhetnek.



Ha igazolódna a koronavírus, akkor is fontos a nyugalom, ugyanis - mint felhívta a figyelmet - a betegek körülbelül 80 százaléka különösebb probléma nélkül, magától meggyógyul. A tapasztalatok szerint a legsúlyosabb szövődmények idősebb, illetve gyenge immunrendszerű betegeknél jelentkeznek - közölte, hozzátéve: rájuk fokozottan kell vigyázni.



További hiteles információk elérhetők a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os zöld számokon, továbbá az nnk.gov.hu és a koronavirus.gov.hu oldalakon - olvasható a kormány Facebook oldalán.