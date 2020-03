Bűnügy

Vádat emeltek az Egyesült Királyságból irányított bűnszervezet tagjai ellen

A Fővárosi Főügyészség pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a bűnszervezetet négyen - egy negyvenegy éves férfi és élettársa, egy negyvenéves nő, továbbá a nő húga és sógora - hozták létre, hogy idős emberektől pénzt és ékszereket csaljanak ki.



A vádlottak 2018 júniusától 2019 júniusáig több mint 40 millió forintnyi értékhez jutottak hozzá.



A módszerük az volt, hogy egyikük Magyarországon élő időskorúakat hívott fel és a sértett közeli hozzátartozójának adta ki magát. Azt állította, hogy autóbalesetben nagy kárt okozott és kiskorú sérült is van. A telefont a csaló ezután átadta annak, aki az állítólagos balesetben részes személygépkocsi sofőrjének adta ki magát, vagy a helyszínen tartózkodó "mentősnek", aki megerősítette a történetet.



A telefonálók nagyobb összeget, illetőleg ékszereket kértek az okozott kár rendezésére, jelezve, hogy elküldenek valakit az értékekért. A vádlottak több mint negyvenmillió forintnyi értékhez jutottak hozzá. A pénzt átutalással és banki befizetéssel osztották meg egymással.



A Budapesti I. és XII. kerületi Ügyészség huszonkét ember, köztük egy fiatalkorú ellen emelt vádat többrendbeli, időskorúak sérelmére, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett csalás bűntette, egyes vádlottakkal szemben pénzmosás bűntette miatt is a Fővárosi Törvényszéken.



Tíz vádlott letartóztatásban van, öten bűnügyi felügyelet alatt állnak.



Az ügy felderítésében a magyar rendőrség együttműködött külföldi társhatóságokkal. Több nemzetközi-és európai elfogatóparancs továbbra is érvényben van.