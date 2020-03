Média

Médiatanács: nyolcszázmillió forint rádió- és tévéműsorok készítésére

Újból pályázhatnak műsorkészítési támogatásra a helyi és körzeti rádiók és televíziók, két program keretében összesen nyolcszázmillió forintot nyerhetnek el - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, az NMHH Médiatanácsa e heti ülésén úgy döntött, idén is meghirdeti a helyi és körzeti rádióknak szóló pályázatát rendszeresen jelentkező hírműsorok, közérdekű szolgáltató- és tematikus magazinműsorok készítésére, erre magyarországi és határon túli szolgáltatók is jelentkezhetnek.



A háromszázmillió forintos keretösszegű felhívásra négy alkalommal lehet jelentkezni 2020-ban, az első fordulóban április 2-ig. Az igényelhető maximális támogatás hírműsorok esetében kilencezer, a másik két műsortípusnál negyvenötezer forint adásonként.



A testület meghirdette a rendszeresen jelentkező hírműsorok, illetve közéleti és kulturális magazinműsorok készítését támogató pályázatát is a helyi és körzeti televíziók számára. 2020-ban összesen ötszázmillió forintra lehet pályázni négy fordulóban, az első határidő április 16-a. Az elnyerhető maximális támogatás a közéleti műsorokra adásonként ezúttal is hatvanezer, míg hírműsorokra és kulturális magazinműsorokra negyvenezer forint, de most sem lehet több a tervezett összköltség kétharmadánál.



A médiatanács rádiós pályázatokkal kapcsolatos döntéseket is hozott. A Miskolc 103,8 MHz körzeti frekvencia közösségi használatára kiírt pályázati eljárás nyertese az egyedüli pályázó Karc FM Média Kft., amely budapesti, székesfehérvári, tatabányai, dunaújvárosi, balatonfüredi és győri jogosultságaival hálózatba kapcsolódva sugározza majd adásait Karc FM 102,8 néven.



A testület elfogadta a helyi Cece 91,6 MHz frekvencia közösségi pályázati felhívásának tervezetét és véglegesítette a Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi frekvencia pályázati felhívását kereskedelmi jellegű használatra. A médiatanács pénteken teszi közzé honlapján a dokumentumokat, a sátoraljaújhelyi felhívásra az ajánlatokat április 8-án lehet majd benyújtani.



A testület eredménytelennek nyilvánította a Székesfehérvár 99,2 MHz helyi közösségi rádiós frekvencia pályázati eljárását, mert az egyedüli pályázó pályázati ajánlata formailag érvénytelen volt.