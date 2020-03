Állati

Homoktövis-élőhelykezelés lesz Újpesten

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Budapesti Helyi Csoportja 25. alkalommal szervezi meg homoktövis-élőhelykezelés elnevezésű akcióját Újpesten, a Megyeri-híd pesti hídfőjének közelében szombaton.



A programhoz 9 és 16 óra között bárki csatlakozhat, az akció lehetőséget biztosít a középiskolás diákoknak a közösségi szolgálat teljesítésére is - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.



A területen található értékes homokgyepek huszonkét védett növényfajnak adnak otthont, melyből a homoktövis cserje vadon csak ezen az egy helyen él Magyarországon. A szervezők fontos feladatnak tartják a tájidegen fásszárúak térhódításának visszaszorítását és a Magyarországon egyedülálló természetes életközösség megóvását, emellett az ebédszünetben bemutató madárgyűrűzést is terveznek.



A munkához szükséges eszközöket - kesztyű, kézi és gépi szerszámok - az MME Budapesti Helyi Csoportja biztosítja, de aki tud, vigyen munkáskesztyűt, kézifűrészt, ágvágó ollót, mert ezekből minden darabra nagy szükség lesz.



A program végrehajtását a természetvédelmi vagyonkezelést ellátó Fővárosi Önkormányzat természetvédelmi engedélye teszi lehetővé. A projektet a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja támogatja. A lebonyolításban a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságához tartozó Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársai is közreműködnek.